Сенаторы разработали законопроект о запрете публикации видео атак дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации РФ разработали законопроект, запрещающий публикации фотографий и видеозаписей с мест обстрела и атаками дронов, рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, которые приводит ТАСС, запрет распространяется не только на СМИ, но и на пользователей Сети.

Сенатор подчеркнул, что законопроект предусматривает введение запрета на публикацию фото- и видеоматериалов, содержащих информацию о передвижениях и дислокации Вооруженных сил России, о военной инфраструктуре, а также о критически важных объектах. Также предлагается запретить публиковать данные об использовании средств ПВО, беспилотников и других спецсредств, позволяющие идентифицировать их местонахождение и тип.

Зачастую выкладываемые в интернете и публикуемые в СМИ фото- и видеоматериалы используются вооруженными силами противника для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, различных объектов, в том числе военной инфраструктуры, а равно любой потенциальной боевой цели, — объяснил причины разработки законопроекта Клишас.

Как сообщалось ранее, российским военным могут разрешить отключать связь в стране. С соответствующим предложением уже выступило Правительство России, оно было включено в стратегию развития отрасли связи.