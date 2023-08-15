Российским военным могут разрешить отключать связь в России «Коммерсант»: силовики могут получить право принудительно отключать связь в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России предложило наделить силовые структуры возможностью принудительно отключать гражданские сети в стране в случае введения чрезвычайного положения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект. По информации издания, инициатива была внесена Минцифры в стратегию развития отрасли связи до 2030 года.

По данным «Коммерсанта», Минцифры хотят создать механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами в России с возможностью ограничения связи для граждан. Для этого ведомство планирует определить организацию на роль оператора технических средств, которая получит частоты, предназначенные для совместного использования «современных и перспективных поколений мобильной связи». В случае ЧП связь сможет перейти под полный контроль силовиков, которые будут иметь право отключить сеть в России.

Эксперты по сети в беседе с «Коммерсантом» выразили мнение, что эта инициатива позволит улучшить качество мобильной связи в стране, потому что «в мирное время» у операторов связи появится доступ к диапазонам, занятым военными.

Как заявил ранее аналитик Денис Кусков, в ближайшее время в России может значительно ухудшиться качество мобильной связи. По его прогнозам, произойти это может уже к 2024 году. Как пояснил специалист, ситуация ухудшилась из-за прекращения поставок в Россию сетевого оборудования, в результате чего возникла нехватка частот для мобильного интернета, в будущем это приведет к серьезному замедлению скорости интернета.