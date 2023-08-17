В ЛНР заявили о появлении немецких военных на Купянском направлении Марочко: на Купянском направлении появились немецкие военные для установки мин

Фото: МО Украины

На Купянском направлении украинские силовики получили большую партию боеприпасов, среди которых есть немецкие мины, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, установкой этих мин будут заниматься военные из ФРГ, оформленные в частной компании, но имеющие отношение к ВС Германии.

На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии. <...> По предварительной информации, [немецкие] военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием, — сказал Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что власти Украины продолжают милитаризацию Харькова, «наводняя» его войсками. Он отметил, что украинские военные развертывают пункты постоянной и временной дислокации прямо в учебных заведениях, а также изымают автомобили коммунальной собственности.

До этого он заявлял, что Вооруженные силы Украины потеряли около 100 человек убитыми в ходе боевых действий на Краснолиманском направлении. По словам Марочко, противник понес крупные потери во время штурма населенных пунктов Макеевка и Терны. Подполковник ЛНР также раскрыл тактику командования ВСУ. По его словам, украинские подразделения пытаются выявить слабые места в обороне армии России. В случае если это не удается, они перебрасываются на другие участки. По мнению Марочко, попытки прорыва российской линии обороны не увенчались успехом.