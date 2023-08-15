«Наводняют войсками»: Марочко заявил о милитаризации Харькова Подполковник Марочко заявил о стремлении Киева милитаризовать Харьков

Фото: МО Украины

Власти Украины продолжают милитаризацию Харькова, «наводняя» его войсками, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии РИА Новости. По его словам, украинские военные развертывают пункты постоянной и временной дислокации прямо в учебных заведениях, а также изымают автомобили коммунальной собственности.

Населенный пункт Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колонн. В различных учебных заведениях размещают военных, — рассказал офицер в отставке.

Ранее Марочко заявлял, что украинские войска переоборудуют складские помещения в Харькове под склады боеприпасов и военной техники, а вышки сотовой связи начали использоваться в качестве ретрансляторов. По его словам, командование ВСУ также приняло решение разместить зенитно-ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны в местах скопления мирных граждан.

В ночь на 15 августа на Украине прогремела серия взрывов. По данным украинского Министерства цифровой трансформации, по три взрыва было зафиксировано в Днепропетровской области и Запорожье.

14 августа воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких городах Украины. В частности, сирены прозвучали в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, а также в Николаевской областях.