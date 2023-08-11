В ЛНР раскрыли потери ВСУ на Краснолиманском направлении Марочко заявил о гибели 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины потеряли около 100 человек убитыми в ходе боевых действий на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник понес крупные потери во время штурма населенных пунктов Макеевка и Терны.

За несколько суток в результате «мясных» штурмов в районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Терны (ДНР) безвозвратные потери в личном составе противника составили порядка 100 военнослужащих, — заявил офицер в отставке.

Подполковник ЛНР также раскрыл тактику командования ВСУ. По его словам, украинские подразделения пытаются выявить слабые места в обороне армии России. В случае если это не удается, они перебрасываются на другие участки. По мнению Марочко, попытки прорыва российской линии обороны не увенчались успехом.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Командование ВСУ отправило в бой солдат 21-й механизированной бригады. По данным ведомства, потери противника составили до 60 человек, также украинцы потеряли три боевых бронированных машины, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Акация».

Как сообщалось ранее, бойцы российской группировки «Центр» успешно сорвали шесть атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. В ходе боев солдаты ВС РФ уничтожили БМП, два пикапа, а также бронированную машину. Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» также поразила опорный пункт противника.