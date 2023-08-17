Жителя ЛНР задержали по подозрению в работе на иностранные спецслужбы

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали жителя региона по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По версии следствия, мужчина собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники, после чего передавал их иностранным спецслужбам. В ФСБ назвали действия задержанного угрозой для государственной безопасности.

Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства дела. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ пресекли шпионскую деятельность гражданина Украины в Херсонской области. Контрразведчики считают, что 54-летний мужчина мог работать на украинские спецслужбы. Его подозревают в передаче данных о расположении российских военных и информации о личном составе армии. Также утверждается, что задержанный может являться командиром отряда территориальной обороны ВСУ.