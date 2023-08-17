Имевший доступ к гостайне волгоградец уехал из России и попал под статью

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Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против 33-летнего жителя Волгограда, имевшего доступ к государственной тайне и покинувшего страну, несмотря на запрет, сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону. По данным ведомства, мужчина работал на местном предприятии и имел доступ к документам с грифом «совершенно секретно».

Установлено, что сотрудник одного из волгоградских предприятий, имеющий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом «совершенно секретно», нарушил принятое в отношении него решение о временном ограничении права на выезд за пределы страны, — говорится в сообщении.

Волгоградец не должен был покидать страну до июня 2024 года, однако этот запрет был сознательно проигнорирован. Сотрудники ФСБ проводят дальнейшие следственные действия для установления обстоятельств случившегося.

Ранее в Ростовской области был арестован военнослужащий по делу о госизмене и незаконном доступе к государственной тайне. Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима. Слушание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела были помечены грифом «совершенно секретно».