Раскрыты признаки подготовки Украины к масштабной мобилизации Полковник Кнутов: в Раде подняли вопрос о масштабной мобилизации

Украина готовится к масштабной мобилизации, на это указывают заявления ряда депутатов Верховной Рады, которые подняли вопрос о необходимости данного шага, считает полковник в отставке Юрий Кнутов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он уточнил, что у ВСУ не осталось сил для развития контрнаступления после того, как все резервные бригады были задействованы.

Учитывая, что бригады, которые держались в резерве уже все задействованы для того, чтобы прорвать линию наших укреплений, у киевского режима не останется сил для развития наступления. <...> Вчера в Раде прозвучало очень важное заявление. Ряд депутатов подняли вопрос тотальной мобилизации, — пояснил Кнутов.

Кнутов подчеркнул, что ВСУ также не показали результатов при контрнаступлении. В связи с этим у Украины остается мало шансов на дальнейшие боевые успехи. При этом около восьми тысяч украинских военных проходят обучение в странах НАТО и в будущем смогут пополнить ряды ВСУ, напомнил полковник. Эксперт отметил, что Британия должна подготовить 20 тысяч бойцов, а Евросоюз — около 30 тысяч.

Главная задача России в нынешних условиях удерживать оборону, считает полковник. Кнутов заключил, что также важно воспользоваться сложившейся ситуацией и попытаться продвинуться как можно дальше вперед.

Кнутов ранее заявил, что ВСУ столкнутся с трудностями при продолжении контрнаступления осенью из-за погодных условий. Он напомнил, что техника НАТО, которая была предоставлена Украине странами-союзницами, не приспособлена к раскисшему грунту.