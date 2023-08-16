Полковник предсказал судьбу контрнаступления ВСУ осенью Полковник Кнутов: ВСУ столкнутся с трудностями при контрнаступлении осенью

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ столкнутся с трудностями при продолжении контрнаступления осенью из-за погодных условий, считает полковник в отставке Юрий Кнутов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт пояснил, что ситуация на фронте изменится. Он напомнил, что техника НАТО, которая была предоставлена Украине странами-союзницами, не приспособлена к раскисшему грунту.

Если говорить о продвижении осенью, в первую очередь в сезон дождей, это где-то конец сентября — начало октября, как на Украине это чаще всего бывает, это приведет к тому, что украинская армия не сможет наступать, — уточнил Кнутов.

По словам полковника, контрнаступление ВСУ сведется к артиллерийским обстрелам. И от украинской, и от российской армии следует ожидать небольших вылазок. Эксперт пояснил, что этот период будут использовать для обучения войск, накопления боеприпасов, техники и пополнения личного состава. По его мнению, такая ситуация сохранится до холодов и первого снега. На данном этапе ВСУ пытаются добиться наиболее выгодного положения войск, заключил Кнутов.

Немецкий обозреватель Юлиан Репке ранее заявил, что ВСУ не в состоянии добиться существенных успехов на передовой из-за отсутствия координации между подразделениями. По его словам, украинская армия предпочитает действовать малыми группами.