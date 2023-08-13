В Германии ВСУ ткнули носом в опасную ошибку при контрнаступлении Bild: отсутствие координации между подразделениями ослабляет ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины не в состоянии добиться существенных успехов на передовой из-за отсутствия координации между подразделениями, сообщил немецкий обозреватель Юлиан Репке в публикации для издания Bild. По его словам, этот просчет серьезно ослабляет ВСУ, так как в последнее время армия предпочитает действовать малыми группами.

Украинские собственные подразделения иногда делятся на такие мелкие части, что, хотя каждое подразделение что-то делает, четкого совместного командования в бою не существует, — рассказал журналист.

Как утверждает Репке, сведения о проблемах с координацией изложены в секретном документе, который оказался в распоряжении редакции. На этом фоне журналист подчеркнул, что без взаимодействия отдельные подразделения не могут набрать импульс для достижения превосходства на передовой.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал решения украинского президента на фоне контрнаступления ВСУ. По мнению эксперта, Зеленский пошел на преступление против собственной армии. ВСУ не были готовы к широкомасштабным боевым действиям, однако Киев пошел на поводу у западных правительств, которые убеждали Украину в успехе.