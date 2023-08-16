Пограничники на БТР разбили ДРГ под Брянском: как ВСУ атакуют РФ 16 августа Новые подробности атак — в материале NEWS.ru

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские регионы подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона в Калужской области. В Белгородской области скончался один из двух пострадавших в результате обстрела села Новая Таволжанка. Украинские военные нанесли удар по селу Куршановичи в Брянской области. Украинские военные выпустили 22 снаряда по территории Донецкой Народной республики (ДНР) за 45 минут. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Минобороны рассказало о трех сбитых БПЛА под Калугой

Министерство обороны России сообщило, что 16 августа около 05:00 мск средствами ПВО сбиты три украинских дрона в Калужской области. В результате инцидента разрушений и пострадавших нет. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил информацию об уничтожении беспилотников. Калужская область граничит среди прочего с Москвой и Московской областью, в каком направлении летели дроны, не уточняется.

Названы последствия обстрела ВСУ села под Брянском

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что утром 16 августа ВСУ нанесли удар по селу Куршановичи. По его словам, при обстреле получили повреждения пять жилых домов, здания школы и дома культуры. В результате атаки пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Стало известно о попытке прорыва ДРГ в Брянской области

Богомаз заявил, что днем 15 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась проникнуть на территорию региона. Вооруженные силы РФ и сотрудники Погранслужбы ФСБ предотвратили прорыв диверсантов в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.

По информации Telegram-канала Baza, ДРГ заметили около полудня. Пограничники, передвигаясь на БТР, обнаружили подозрительные рюкзаки между селами Курковичи и Ломаковка. Во время осмотра неизвестные открыли огонь по пограничникам из автоматов. Попытка проникновения ДРГ была предотвращена. После перестрелки в полдень в районе села Курковичи со стороны Украины начался минометный обстрел. Всего в сторону РФ было выпущено восемь снарядов, в результате контузию получил ветеринар местного молочного комплекса. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что с пострадавшими от обстрелов в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один из двух пострадавших в результате обстрела села Новая Таволжанка скончался в больнице от полученных травм. По его словам, врачи прилагали все усилия, чтобы спасти пострадавшего, но травмы были настолько тяжелыми, что оказались несовместимыми с жизнью.

Гладков рассказал, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов по селу Журавлевка в Белгородском районе, по селу Солнцевка — четыре артиллерийских снаряда. По его словам, в селе Щетиновка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Село Красный Хутор обстреляли из гранатомета — зафиксировано 22 гранатометных выстрела. По селу Нехотеевка ВСУ выпустили 10 артиллерийских снарядов и сбросили одно взрывное устройство с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава субъекта.

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор рассказал, что в Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Всего установлено семь прилетов, пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Почаево — зафиксирован один прилет. По окраине села Сподарюшино украинские военные выпустили 19 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Козинка — по два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. Гладков заявил, что на подлете к городу Шебекино системой ПВО сбит беспилотник противника. Пострадавших нет.

«В результате падения фрагментов есть повреждения в одном частном домовладении. Также поврежден один автомобиль и в двух гаражах пробита кровля», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что по селу Муром выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков — два, по МАПП «Шебекино» — три минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

Также под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района, пострадавших нет. По словам Гладкова, повреждения получило одно частное домовладение: пробита кровля, посечены фасад здания и забор. Оперативные службы работают на месте.

Сколько снарядов ВСУ выпустили по ДНР

В Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что утром 16 августа украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров за 45 минут. Атаки были направлены на Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы Донецка. Три снаряда выпустили по Никитовскому району Горловки.

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