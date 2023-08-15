«Военная тайна»: какие кассетные боеприпасы у России, когда их применят

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по гуманитарным соображениям Москва воздерживалась от применения кассетных боеприпасов, однако данное решение может быть пересмотрено. Что известно об имеющихся у РФ кассетных бомбах и в каком случае их используют?

Что известно о кассетных боеприпасах России

Сергей Шойгу пояснил, что последствия применения кассетных боеприпасов для мирного населения известны. По его словам, данная гуманитарная проблема связана с решением Вашингтона о поставке Киеву подобного оружия. При этом международные гуманитарные организации не осуждают использование кассетных боеприпасов, хотя США неоднократно заявляли о недопустимости применения этого оружия и называли это военным преступлением.

«Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет», — подчеркнул Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

Министр обороны РФ напомнил, что российские кассетные боеприпасы «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее». Отличие боеприпасов, имеющихся у России, в том, что практически все они предназначаются для поражения бронетехники, укрепленных сооружений, а также дистанционного минирования местности и все имеют функцию самоликвидации.

Самая современная планирующая кассетная авиабомба носит название «Дрель», ее масса — 540 кг. Она содержит 15 самоприцеливающихся суббоеприпасов, предназначенных для уничтожения бронетехники, укрепленных инженерных сооружений, радиолокационных станций, средств ПВО и пунктов управления. Основная особенность — боевые элементы имеют систему распознавания «свой-чужой». Например, «Дрель» можно бросать прямо в гущу танкового сражения, и она не причинит никакого вреда своей бронетехнике, поразив только вражескую, передает RG.RU.

Помимо планирующей «Дрели» в арсеналах РФ немалое количество свободно падающих фугасных бомб калибра 500 кг. Они называются разовыми бомбовыми кассетами РБК-500. Имеют суббоеприпасы различного назначения, что обозначается буквенным дополнением. Это РБК-500 ЗАБ-2,5М, РБК-500 АО-2,5РТМ, РБК-500У, РБК-500 ПТАБ-1М, РБК-500 СПБЭ-Д и другие.

Институт прикладной физики (ИПФ) на форуме «Армия-2023» представил новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ.

«НАР С-8КЛ — она имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Здесь их 24. Это новая разработка, литера „О“ присвоена в конце 2022 года», — пояснили в пресс-службе института.

Литера «О» означает, что опытные образцы «изготовлены, предварительно испытаны и доработаны по результатам предварительных испытаний перед проведением приемочных испытаний». Новая ракета может запускаться из стандартных блоков НАР, а также из интеллектуальных блоков Б-8В10-УВ разработки «Заслон».

Мнения военных экспертов о кассетных боеприпасах России

Военный эксперт Алексей Борзенко отметил, что кассетные боеприпасы, по его информации, в последнее время не проходили модификацию. По его словам, это все — наследие старых времен.

«Я впервые увидел кассетные боеприпасы во время войны в Югославии. Они бывают в снарядах, это то, что сейчас применяют ВСУ, когда снаряд раскрывается и из него вылетает несколько кассетных зарядов, которые взрываются самостоятельно по отдельности, бывают в ракетах. То есть увеличивается площадь поражения.

Кассетные боеприпасы, как правило, набиты элементами поражения. Это могут быть шарики, металлические детали. Их принцип заключается в том, что летит что-то единое, снаряд или ракета, в какой-то момент они все разлетаются и каждый взрывается самостоятельно. Модификаций существует много: в СССР разрабатывались такие боеприпасы, и они есть в наличии. При необходимости можно применить, но я не думаю, что до этого дойдет. Мы сбережем мирное население», — сказал он NEWS.ru.

Военный эксперт Владимир Прохватилов также предположил, что у России осталось большое число кассетных боеприпасов еще с советских времен.

«Они на складах, не уничтожены. В связи с тем, что США предоставили Украине эти варварские боеприпасы и они их применяют, мы имеем полное право их применять. О числе их — это военная тайна. Я думаю, что нет смысла в возобновлении производства таких боеприпасов, хотя ничего сложного в этом производстве нет. У нас много всякого добра на складах», — пояснил специалист NEWS.ru.

В каком случае Россия может применить кассетные боеприпасы

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия имеет право использовать кассетные боеприпасы, поскольку Украина направляет их в том числе против мирных жителей. По его словам, кассетные боеприпасы в случае применения их Россией будут использоваться исключительно против ВСУ.

«У нас есть кассетные боеприпасы. Если они используют западные кассетные боеприпасы против мирных жителей в том числе, конечно, мы имеем право использовать их против ВСУ, но только при условии, чтобы под эти боеприпасы не попадали мирные жители. Мы не будем применять кассетные боеприпасы против населения», — заверил парламентарий.

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