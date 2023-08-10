В США оценили использование Украиной кассетных боеприпасов Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом

Фото: Tao Jun/XinHua/Global Look Press

Пентагон уверен, что Вооруженные силы Украины применяют поставленные США кассетные боеприпасы на поле боя «надлежащим образом», заявил в ходе брифинга пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер. По его словам, которые приводит ТАСС, данный тип вооружения открыл новые возможности для украинских войск.

По усовершенствованным обычным боеприпасам двойного назначения. Это предоставило украинцам возможность навязывать боевые действия противнику. У нас есть все признаки того, что они применяют эти вооружения надлежащим образом на поле боя, как обещали, — сказал Райдер.

Данный тип снарядов был получен Киевом в рамках очередного пакета военной помощи США. Такое вооружение запрещено международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. Взрываясь, эти бомбы выбрасывают припасы меньшего размера и часть из них по техническим причинам не срабатывает. Это создает опасность для гражданских лиц.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщила, что Киев представил в Пентагоне первый доклад о применении кассетных боеприпасов. По имеющимся данным, информация, переданная американскому Минобороны, включает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей.