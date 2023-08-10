Киев в первый раз доложил Пентагону о применении кассетных боеприпасов CNN: Киев в первый раз доложил Пентагону о применении кассетных боеприпасов

Фото: Tao Jun/XinHua/Global Look Press

Украина представила в Пентагоне первый доклад о применении кассетных боеприпасов, предоставленных Киеву Вашингтоном, сообщает CNN со ссылкой на украинского чиновника. При этом подробностей доклада собеседник телеканала не привел.

Информация, переданная Министерству обороны, включает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей, – говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что первый доклад об использовании кассетных боеприпасов может поступить в военное ведомство США 24 или 25 июля.

Данный тип снарядов был получен Киевом в рамках очередного пакета военной помощи США. Подобный тип вооружения запрещен международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. Взрываясь, эти бомбы выбрасывают припасы меньшего размера и часть из них по техническим причинам не срабатывает. Это создает опасность для гражданских лиц, поскольку неразорвавшиеся снаряды превращаются в мины, способные убивать и калечить взрослых и детей.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США пошли на военное преступление, приняв решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Министр отметил, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за нарастающего у ВСУ дефицита боеприпасов к артиллерийским системам, поставленным Западом.

В свою очередь глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live» сообщил, что более половины боеприпасов, которые применяют Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении, являются кассетными. По его словам, украинские войска ведут огонь этими снарядами не только на линии боевого соприкосновения, но и по жилым районам региона.