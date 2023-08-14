Пушилин рассказал об ударах ВСУ кассетными бомбами по мирным объектам в ДНР

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Украинские военные в условиях отсутствия успехов на линии боевого соприкосновения перешли к тактике нанесения максимального ущерба мирному населению, рассказал ИА SM.News врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, для ударов по Донецку и другим городам республики ВСУ активно используют кассетные боеприпасы.

Противник, не имея особых успехов на линии фронта, такое впечатление, что украинский режим отчитывается тем, сколько нанес ущерба гражданским лицам. По-другому объяснить это невозможно. Никакой военной целесообразности и близко нет в плане применения кассетных боеприпасов по абсолютно гражданским объектам, — подчеркнул руководитель региона.

Как рассказал политик, в последние дни, помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки, был обстрелян и Шахтерск — город, находящийся далеко от линии фронта, а также ряд районов центральной части Донецка. По словам Пушилина, использование украинскими военными кассетных боеприпасов привело к жертвам среди мирного населения.

К сожалению, есть погибшие, раненые среди гражданских. Погибла девочка четырех лет в Петровском районе Донецка. И ночью погиб мужчина при обстреле Горловки, — отметил Пушилин.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что жительница города получила ранение при обстреле со стороны ВСУ. Инцидент произошел в жилом массиве Строитель в Никитовском районе.