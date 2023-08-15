Киев ударил тремя БПЛА по селу под Брянском: как ВСУ атакуют РФ 15 августа Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку и Макеевке

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ночью украинские войска обстреляли населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Казачьи Лагери и Саги в Херсонской области. Утром 15 августа ВСУ вели обстрел ДНР, в том числе используя кассетные боеприпасы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ряде атак на населенные пункты региона. Telegram-канал SHOT сообщает, что силы противовоздушной обороны сбили три ударных беспилотника самолетного типа в Брянской области. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов по селу Нехотеевка, по селу Наумовка — семь артиллерийских снарядов. По его словам, в селе Пушкарное сбито три украинских беспилотника. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Журавлевка — зафиксировано три артиллерийских снаряда и семь гранатометных выстрелов. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Кроме того, ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Гладков рассказал, что в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено 58 осколочных боеприпасов, также по населенному пункту выпущено 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе под обстрел попал хутор Дубровка — зафиксировано три прилёта. Пострадавших и разрушений нет.

«В Вейделевском районе по окраине хутора Брянские Липяги ударила ракета комплекса „Точка-У“. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, частично нарушено энергоснабжение в семи населённых пунктах — без света временно остались 60 абонентов. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановительным работам», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что ВСУ выпустили два минометных снаряда по окраине хутора Старый в Волоконовском районе. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сел Дроновка и Сподарюшино — установлено три и шесть прилетов соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

По словам Гладкова, украинская армия выпустила по десять минометных снарядов по хутору Панков и селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, по международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино» — два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Как ВСУ обстреляли Херсонскую область

Экстренные службы Херсонской области сообщили, что ночью украинские войска обстреляли Каховку, Новую Каховку, Казачьи Лагери и Саги. В общей сложности было выпущено 34 снаряда из ствольной артиллерии. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра со стороны украинских войск прилетело около 90 снарядов.

Что известно об обстреле Донецка

В Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что утром 15 августа украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке. Кроме того, зафиксировано десять прилетов со стороны ВСУ калибра 155 мм по указанным районам Донецка и Макеевки.

Где сбили дроны ВСУ

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что силы ПВО сбили три ударных беспилотника самолетного типа в Брянской области. По данным канала, украинские войска пытались атаковать объекты региона в ночь на 15 августа. Все дроны летели в сторону села Жирятино, где были сбиты системами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Фото: МО РФ Боевая работа ПВО

Кого пытались завербовать ВСУ

Сотрудники ФСБ России в Новосибирской области предотвратили совершение госизмены со стороны двух мужчин, которые хотели принять участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. По данным ведомства, 33-летний житель села Кыштовка и его 29-летний родственник пытались установить контакт с представителем силовых структур Украины. В доме у одного из злоумышленников был найден арсенал незарегистрированного оружия и боеприпасов.

Представители ФСБ объявили двум жителям Новосибирской области официальные предостережения о недопустимости действий, подпадающих под статью о госизмене (ст. 275 УК РФ). В ведомстве уточнили, что если подобные акты повторятся, злоумышленники понесут реальное уголовное наказание.

Также сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, докладывавшего Службе безопасности Украины о передвижении военных грузов в зону спецоперации. Обвиняемый подтвердил факт сотрудничества с Киевом. Мужчина раскрыл ФСБ местонахождение схрона, в котором было найдено самодельное взрывное устройство. Его масса составляла порядка 1 кг в тротиловом эквиваленте. Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело.

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