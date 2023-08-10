Киев доложил об ударах кассетными снарядами по РФ: где применяли, кто погиб Украина отчиталась перед США о применении кассетных боеприпасов

Фото: МО Украины

Киев впервые отчитался перед Вашингтоном о примененных кассетных боеприпасах в боевых действиях против России. Как сообщил CNN неназванный украинский чиновник, в докладе есть информация о числе использованных снарядов и пораженных целях. Российская сторона зафиксировала, что ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами, в результате чего погибли гражданские лица. Что было в отчете, зачем Киев отчитывается перед США и сколько мирных граждан погибло — в материале NEWS.ru.

О чем написал Киев в докладе Пентагону

Украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Киев направил Пентагону первый доклад о применении в боевых действиях кассетных боеприпасов, которые Вашингтон ранее передал ВСУ. В отчете содержится информация о количестве выпущенных снарядов, а также числе уничтоженных ими целей. Однако называть точные цифры чиновник не стал.

В конце прошлого месяца глава украинского Минобороны Алексей Резников уже обещал, что направит отчет о применении кассетных боеприпасов на Украине. Он добавил, что передача отчетов — часть сделки с Пентагоном для получения кассетных боеприпасов. Документ, по словам украинского министра, собирались отправить в США еще 24 или 25 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский докладывает своему командиру в лице США о ситуации на фронте, объясняет отправку отчетов глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале. «Все закономерно — ефрейтор Зеленский доложил командиру. Ждем оценки», — написал Карасин.

Зачем США поставляют кассетные боеприпасы на Украину

О решении поставить Киеву кассетные боеприпасы Белый дом объявил в начале июля. Президент США Джо Байден отмечал, что это временное решение, пока не удастся обеспечить ВСУ обычными боеприпасами. Он отметил, что такие снаряды позволят ВСУ поражать большие скопления российских войск с меньшими затратами.

Вскоре стало известно, что Украина уже получила и использует полученные от США кассетные боеприпасы. 20 июля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что украинская сторона начала применять их на передовой. Он также заявил, что Вашингтон хотел доставить их Киеву как можно быстрее.

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Позже военные США заявили, что Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, потому что у него истощаются запасы фугасных снарядов для ВСУ. По словам отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, кассетные боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских орудий давно не используются американской армией, потому что противоречит их моральным стандартам. Несмотря на это, Вашингтон использовал свои остатки для поставки Киеву, но коэффициент неразорвавшихся боеприпасов будет большим, так как они лежали на складах 7 лет, предупредил Риттер.

Какое обещание не сдержал Киев

Киев заверял Вашингтон, что кассетные боеприпасы будут использоваться лишь «в надлежащих местах» вне населенных пунктов. Но свое слово в Киеве не сдержали. Почти сразу начала появляться информация о применении кассетных боеприпасов при обстреле населенных пунктов Донбасса.

22 июля под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ попали российские журналисты, корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб от полученных ранений. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Пятихатки. Позднее выяснилось, что он двигался в гражданском автомобиле, который попал под обстрел ВСУ. На следующий день в Минобороны РФ заявили о массовом, но безрезультативном применении ВСУ кассетных боеприпасов.

5 августа представительство Донецкой народной республики (ДНР) обвинило украинскую сторону в ударе кассетными боеприпасами по Донецку. ВСУ обстреляли центр города кассетными боеприпасами. Удары были нанесены в том числе по населенным пунктам, где в результате погибли мирные жители.

Фото: Alexander Auer/dpa/Global Look Press

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные увеличили количество кассетных боеприпасов при обстрелах ДНР. Он подчеркнул, что в последние дни фиксируются потери среди гражданских лиц.

«Вчера погибла девочка четырех лет в Петровском районе, да и ночью сегодня погиб мужчина при обстреле Горловки», — сказал Пушилин.

Пушилин считает, что противник, не имея особых успехов на линии фронта, таким образом «отчитывается» в нанесении ущерба гражданским объектам. «По-другому объяснить это сложно, военной целесообразности в этом нет», — сказал Пушилин.

По данным врио главы ДНР, только 9 августа ВСУ выпустили по Донецку 163 боеприпаса.

В чем опасность кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы поражают цели на площади, поэтому более опасны для гражданского населения, заявил NEWS.ru военный обозреватель, эксперт РСМД Илья Крамник.

«Поражение по площади означает, что кассетный боеприпас взрывается в воздухе на меленькие боеприпасы. Они падают вниз и разбрасываются, поражая цели на земле. Так, один кассетный боеприпас может поражать большую площадь, но не может поражать укрепления», — объяснил Крамник.

Политолог отметил, что Украина и раньше регулярно обстреливала жилые кварталы без помощи США, поэтому значительных изменений ожидать не стоит.

Кто осудил США за поставки кассетных снарядов

При этом в Белом доме не считают, что поставки кассетных боеприпасов на Украину как-то отразится на моральном авторитете США. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что ни США, ни Украина не подписывали конвенцию о запрете кассетных боеприпасов.

Россия также не входит в это соглашение. По состоянию на апрель 2023 года участниками конвенции были 111 государств, включая страны ЕС, Африки и Южной Америки. При этом в Европе не осудили поставки боеприпасов США на Украину. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали заявила, что в целом поддерживает поставки Киеву любых боеприпасов, а выбор конкретных боеприпасов находится на усмотрении самих Соединенных Штатов и Украины.

В ООН в свою очередь выразили обеспокоенность в связи с поставкой кассетных боеприпасов. Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что вооружения такого типа должны остаться в прошлом и не применяться в ходе военного конфликта с Россией.

Передав Украине кассетные снаряды, США доказали свою безнравственность, подвергли мир риску эскалации конфликта и спровоцировали Россию, сообщает китайское издание CGTN. Там отмечается, что такие снаряды запрещены более чем в ста странах из соображений морали, а "все американские союзники выступили против их поставки на Украину".

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

По мнению авторов издания, версия о том, что сделка США и Украины состоялась из-за применения таких снарядов российской армией, лишена смысла. «Если Москва действительно применяла такое оружие, то почему Вашингтон так долго не отправлял их Киеву?» — задаются вопросом авторы материала.

Издание отметило, что Украина сталкивается с дефицитом боеприпасов, а у США, очевидно, не хватает промышленных мощностей для их производства в необходимом количестве.

Как поменялось отношение к Украине в США

Между тем, 55% американцев выступили против дополнительной помощи Украине. По мнению 51% респондентов, Вашингтон уже сделал достаточно для Киева.

Американские власти, комментируя результаты опроса, заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву. «Мы видели на протяжении всего этого конфликта солидную поддержку со стороны американского народа, твердую поддержку конгресса... и мы собираемся сосредоточиться на этом», — заявил CNN представитель Белого дома Джон Кирби.

Читайте также:

Киев в первый раз доложил Пентагону о применении кассетных боеприпасов

Пушилин назвал число выпущенных за день боеприпасов по Донецку

По Донецку ударили кассетными боеприпасами: как ВСУ атакуют РФ 6 августа

Военкор Руденко показал фото переданных ВСУ кассетных боеприпасов