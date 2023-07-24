Киев в ближайшее время отчитается перед США о применении кассетных бомб Резников: Украина направит Пентагону отчет о применении кассетных боеприпасов из США

Фото: МО Украины

Киев намерен передать Пентагону отчет о последствиях применения в зоне боевых действий кассетных боеприпасов американского производства, сообщил в комментарии CNN министр обороны Украины Алексей Резников. Он уточнил, что доклад направят в ближайшее время, до тех пор соответствующая информация разглашаться не будет. Также Резников выразил надежду, что кассетные боеприпасы будут эффективнее обычных.

Мы будем докладывать о последствиях применения [кассетных боеприпасов], так что, я думаю, на следующей неделе у меня будет первый отчет, я поделюсь им с моими партнерами в Пентагоне, — сказал министр.

Президент США Джо Байден одобрил поставки снарядов для Киева 7 июля. Предполагалось, что боеприпасы будут взяты из арсеналов Пентагона. Вскоре после этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что кассетные боеприпасы уже доставлены Вооруженным силам Украины.

После этого появилась информация о применении украинскими войсками кассетных боеприпасов при обстреле населенного пункта Золотаревка в Луганской Народной Республике. Между тем представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность ситуацией, подчеркнув, что такое оружие не должно применяться ни при каких обстоятельствах.