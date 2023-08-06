По Донецку ударили кассетными боеприпасами: как ВСУ атакуют РФ 6 августа Несколько человек погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли после обстрела ВСУ

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. ВСУ обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами. Также удары были нанесены по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, есть погибшие. Два человека были убиты при обстреле ВСУ населенного пункта Горностаевка в Херсонской области. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударах противника по ряду населенных пунктов. В Брянской области средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ обстреливали Донецк

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что вечером 5 августа в результате обстрела со стороны ВСУ загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские военные атаковали населенный пункт с помощью кассетных боеприпасов. Возгорание удалось локализовать лишь к утру 6 августа. Пожар повредил кровлю и верхние перекрытия на площади около трех тысяч квадратных метров, а также часть второго этажа.

Экстренные службы подтвердили, что ВСУ нанесли удар по Донецку с помощью кассетных боеприпасов. В центре города на бульваре Пушкина прогремели по меньшей мере четыре мощных взрыва. Представители региона в СЦКК сообщили, что Ворошиловский район города был обстрелян из орудий калибра 155 мм, которые используют страны НАТО.

Позже по Донецку был нанесен повторный удар. В результате атаки загорелся центр города, сообщил Кулемзин. Кулемзин подтвердил гибель пенсионерки в результате обстрела.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что две женщины погибли в результате ударов ВСУ по Куйбышевскому району Донецка и Никитовскому району Горловки. Также были ранены десять человек в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке, всем пострадавшим оказывается медпомощь. Кроме того, повреждены десять жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой.

Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что утром 6 августа украинские войска обстреляли поселок Азотный в Куйбышевском районе Донецка. По его словам, среди жителей есть пострадавшие. Он также привел данные СЦКК по обстрелам Донецка за минувшую ночь, согласно которым под огонь ВСУ попали Куйбышевский, Ворошиловский, Киевский, Кировский и Петровский районы. Украинские войска выпустили по ним пять боеприпасов кассетного типа, две ракеты из РСЗО и 37 снарядов калибра 155 мм. В двух районах в результате обстрелов были повреждены жилые дома.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли после обстрела ВСУ

Сколько человек погибло при обстреле Херсонской области

ТАСС сообщил со ссылкой на источники в экстренных службах, что два человека погибли в результате удара ВСУ по населенному пункту Горностаевка в Херсонской области. В общей сложности украинская армия выпустили по нему около 14 снарядов за сутки. Обстрелам также подверглись Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Подстепное и Новая Збурьевка.

Что известно об обстрелах Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром 6 августа украинские военные обстреляли деревню Кулигу Рыльского района. По его словам, в результате атаки были повреждены три жилых дома и здание школы, а также трактор и автомобиль. Пострадавших нет.

Накануне вечером со стороны Украины обстреляли поселок Теткино. По словам Старовойта, всего было десять прилетов. В результате были повреждены окна, крыши, фасады домов и заборы в 12 домовладениях.

Где ПВО сбила беспилотники в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в своем Telegram-канале, что средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Карачевским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают сотрудники оперативных служб.

Фото: МО РФ

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ выпустили по селу Щетиновка в Белгородском районе 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива — девять артснарядов, по селу Журавлевка — шесть. Из гранатомета было обстреляно село Красный Хутор — всего зафиксировано 29 выстрелов.

По словам Гладкова, противник выпустил 12 минометных снарядов и три осветительных по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, по селу Муром — семь минометных снарядов, по международному автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — пять минометных снарядов, по поселку Ленинский и селу Красное — четыре и два минометных снаряда соответственно.

Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Как дрон ВСУ пытался атаковать Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен украинский беспилотник. По его словам, это произошло в районе 11:00.

Незадолго до сообщения Собянина Telegram-канал Mash заявил о введении в столичном аэропорту Внуково плана «Ковер», который предполагает обнаружение в воздушном пространстве неизвестных или опасных объектов. Как следствие, были задержаны 21 рейс и два отменены.

Министерство обороны России сообщило, что 6 августа в 11:27 пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку дроном по объектам на территории Московской области. БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал Baza сообщил, что обломки беспилотника упали на детскую площадку. По данным канала, инцидент произошел на Садовой улице в поселке Сельхозтехника.

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