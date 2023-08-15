Шойгу пригрозил Украине кассетными боеприпасами Шойгу: Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов

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Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов в ходе военной операции на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. По его словам, до сих пор Вооруженные силы воздерживались от использования таких снарядов по гуманитарным соображениям. Трансляция выступления ведется на странице министерства во «ВКонтакте».

Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено, — заявил Шойгу.

Он отметил, что последствия применения такого оружия для мирного населения известны, но осуждения Украины за их использование со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет.

Министр обороны РФ также заявил, что военный ресурс Украины практически исчерпан. По его словам, ВСУ не удается добиться значимых результатов, несмотря на всестороннюю помощь союзников. Для России же, добавил Шойгу, нет ничего неуязвимого на поле боя, а во многих ситуациях переданная Киеву военная техника уступает даже советской.

Ранее пресс-секретарь Пентагона заявил, что Киев применяет кассетные боеприпасы «надлежащим образом». По его словам, с этим типом вооружения украинские войска открывают для себя новые возможности. США, Россия и Украина не присоединились к конвенции о запрете такого оружия.