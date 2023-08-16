Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали вблизи Работино Запорожской области последнее крупное резервное подразделение, заявил обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes. По его словам, речь идет о 82-й десантно-штурмовой бригаде, которая укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2.

Украинские воздушно-десантные войска перебросили свою самую мощную резервную часть — это 82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Бригада вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины, — пишет Экс.