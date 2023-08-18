Аэропорты Москвы возобновили работу после ночной атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили свою работу после атаки украинского беспилотника на Москву, сообщается в Telegram-канале Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Сейчас все воздушные гавани работают в штатном режиме.

Ограничения на прием и отправку рейсов были сняты. <...> В настоящее время аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно, — говорится в сообщении.

В период действия ограничений часть рейсов была перенаправлена на запасные аэропорты. Все они успешно выполнили посадку в нижегородском Стригино, петербургском Пулково и в Минске. После снятия ограничения пассажиров доставили в аэропорты назначения. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все меры для обеспечения безопасности, подытожили в Росавиации.

Министерство обороны России ранее заявило об очередной попытке совершения террористической атаки на Москву с помощью беспилотника. Ответственность за это в ведомстве возложили на Украину. Дрон был сбит с помощью систем противовоздушной обороны.