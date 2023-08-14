Шесть кассетных бомб взорвались в Донецке: как ВСУ атакуют РФ 14 августа В понедельник ВСУ выпустили уже 16 снарядов по населенным пунктам ДНР

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского дрона в небе над Белгородом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число пострадавших из-за обстрелов населенных пунктов региона со стороны Украины. По центру Донецка опять ударили кассетными бомбами. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Минобороны РФ сообщило, что 13 августа около 22:00 силы российской противовоздушной обороны пресекли попытку атаки БПЛА по объектам на территории страны. Дрон был сбит над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что беспилотник самолетного типа принадлежал Украине. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 13 августа мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму в результате взрыва в поселке Борисовка. Правоохранительные органы полагают, что сдетонировал боеприпас, взрыв не был связан с прилетом. Пострадавшего госпитализировали в больницу № 2 в Белгороде.

Гладков рассказал, что за минувшие сутки в Белгородском районе по селу Наумовка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — четыре. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено шесть взрывных устройств, один из дронов упал на территории села. В селах Ближнее, Соломино и Киселево сбито по одному украинскому беспилотнику. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Губернатор заявил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без пострадавших и разрушений.

«В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Заречье-Второе — зафиксировано три прилета. По окраине села Пороз выпущено 9 артиллерийских снарядов. В поселке Горьковский сбито два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда, по хуторам Балки и Панков — один и два минометных снаряда соответственно. Село Середа обстреляли из миномета и гранатомета — зафиксировано пять минометных снарядов и три гранатометных выстрела. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.

Как ВСУ обстреливают Донецк кассетными бомбами

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что вечером 13 августа в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранения получили мужчина и женщина. В 19:45 со стороны Украины было выпущено еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Они были направлены в сторону Николаевского и Калининского районов Горловки.

По данным СЦКК, утром 14 августа украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Удары наносились по Киевскому и Куйбышевскому районам города, а также по населенным пунктам Нетайлово и Кураховка. В общей сложности с утра понедельника ВСУ выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров.

Подробности о взрыве в жилом доме в Белгороде

Гладков сообщил, что 13 августа беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. Пострадала 10-летняя девочка, которая во время происшествия гуляла возле дома. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В результате взрыва есть повреждения в пяти квартирах: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Также пострадали 16 автомобилей и один хозяйственный объект.

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