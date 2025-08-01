Низкокалорийный, но сочный шашлык из курицы: рецепт цитрусового маринада

Этот шашлык из курицы низкокалорийный, но очень сочный благодаря цитрусовому маринаду. По этому рецепту у вас получится ароматное мясо с нежной текстурой и пряными нотками.

Для маринада смешайте сок 1 лимона, 1 ст. л. оливкового масла, 2 измельченных зубчика чеснока, пучок рубленой кинзы/петрушки, 1 ч. л. паприки и щепотку соли. 800 г куриного филе (лучше бедро без кожи) нарежьте кубиками 3-4 см, замаринуйте на 2 часа в холодильнике. Нанижите на шпажки, чередуя с ломтиками лимона и болгарского перца. Жарьте на решетке 12–15 минут, периодически поворачивая.

Готовый шашлык приобретет аппетитную корочку, оставаясь сочным внутри. Подавайте с овощным салатом — всего 150 ккал на порцию, но полное ощущение удовлетворения.

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