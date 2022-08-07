Названа группа людей, которым противопоказано употребление арбуза Диетолог Гинзбург рассказал, кому следует отказаться от арбуза

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям с сердечной и почечной недостаточностью следует воздержаться от употребления арбуза. Эксперт пояснил, что арбуз состоит на 90-95% из воды, а людям, которые должны контролировать потребление воды, его есть нельзя. О добавил, что фруктоза в арбузе очень быстро осваивается организмом, а это может стать причиной появления лишнего веса, пишет URA.RU.

Арбуз — это продукт, который на 90-95% состоит из воды. Соответственно, людям, которые должны контролировать потребление воды, арбуз есть нельзя. В основном это люди, больные сердечной недостаточностью и страдающие почечной недостаточностью, — рассказал Гинзбург.

Он напомнил про правило, о котором многие забывают: продукты, состоящие из воды с большим количеством сахара следует потреблять с хлебом, чтобы чувство насыщения наступало быстрее.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее заявил, что человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Эксперт пояснил, что одним из методов является введение вещества, добываемое из стрептококков, которое растворяет тромб. Он отметил, что это необходимо сделать за 4–6 часов до начала приступа при достаточной укомплектованности бригады в больнице.