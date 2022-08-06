Назван способ отменить ишемический инсульт Невролог Хорошев рассказал, как отменить ишемический инсульт

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Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Эксперт пояснил, что одним из методов является введение вещества, добываемое из стрептококков, которое растворяет тромб. Он отметил, что это необходимо сделать за 4–6 часов до начала приступа при достаточной укомплектованности бригады в больнице, пишет URA.RU.

Человека везут на МРТ, обнаруживают, что у него нарушение проходимости сосуда в мозге. В зависимости от того, насколько укомплектована бригада в больнице, они дают вещество, добывающееся из стрептококков, которое растворяет тромб, — рассказал Хорошев.

Вторым способом является извлечение тромба гибкой полимерной нитью. Для этого, по словам Хорошева, врач с помощью рентгена доводит нить по сосудам до тромба, а затем ввинчивает в него спираль, чтобы извлечь. Перед этим на спираль с тромбом необходимо накинуть спираль, чтобы он не вновь не сорвался и не ушёл в кровеносное русло, заключил невролог.

Психолог и кандидат медицинских наук Франсин Тодер в статье для Psychology Today ранее заявила, что регулярное безделье поможет снизить артериальное давление и улучшить концентрацию. Эксперт пояснила, что нужно выделить один день, когда человека будут меньше всего беспокоить, сфокусироваться на своих ощущениях. Она предупредила, что в первое время человек может почувствовать тревогу, так как нарушается привычный ритм загруженного дня.