Психолог рассказала, как бездельничать с пользой для здоровья Психолог Франсин Тодер рассказала, как бездельничать с пользой для здоровья

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Психолог и кандидат медицинских наук Франсин Тодер в статье для Psychology Today заявила, что регулярное безделье поможет снизить артериальное давление и улучшить концентрацию. Эксперт пояснила, что нужно выделить один день, когда человека будут меньше всего беспокоить, и сфокусироваться на своих ощущениях. Она предупредила, что в первое время практики данного метода человек может почувствовать тревогу, так как нарушается привычный ритм загруженного дня.

Просто обратите внимание на то, что вы наблюдаете, чувствуете, видите или обоняете, — порекомендовала Тодер.

По словам специалиста, при таком режиме ослабнет мышечное напряжение, а также снизиться артериальное давление. Она также указала на пользу этого процесса для эмоционального состояния человека.

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