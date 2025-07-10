Ловите 8 рецептов из огурцов: от заготовок до салатов

Хрустящий, сочный, освежающий! Огурец — не просто добавка в салат. Изучите рецепты холодных супов, быстрых закусок, оригинальных салатов и вкуснейших солений на зиму:

Делаем огурцы на зиму — рецепт моей бабушки

Очень вкусный и простой салат из огурцов

Рецепт салата из огурцов, сыра и яиц

Фаршированные огурцы

Битые огурцы по-китайски с соевым соусом

Салат из огурцов с пикантной заправкой

Готовим сочный зеленый салат из огурцов и авокадо

Пикантный салат из огурца в банке

Делаем огурцы на зиму — рецепт моей бабушки

Залейте огурцы ледяной водой на 3 часа для идеальной хрусткости, затем тщательно промойте. В банку, предварительно обработанную кипятком, отправьте пряности, листья и семена горчицы. Плотно разместите огурчики вертикально. Воду с солью и сахаром доведите до кипения. Залейте овощи кипящей жидкостью и оставьте прогреваться на 8–10 минут. Слейте раствор обратно в емкость, из которой заливали, снова доведите его до кипения. В банку к огурцам добавьте уксусную эссенцию и сразу залейте кипящим раствором до краев. Немедленно закатайте заготовку крышкой. Переверните банку вверх дном, укутайте ее одеялом и оставьте до полного остывания. Ваша зимняя хрустящая радость готова!

Салат из огурцов — очень вкусный и простой

Огурцы нарежьте тонкими спиралями с помощью овощечистки. Лук замочите на 5 минут в ледяной воде с капелькой меда — это уберет лишнюю остроту. В красивую керамическую миску выложите овощи, сбрызните приготовленной заправкой, щедро посыпьте кинзой и кунжутными семечками. Вот и все! Ваш освежающий огуречно-луковый салат готов к подаче.

Рецепт салата из огурцов, сыра и яиц

Корнишоны нарежьте тонкой азиатской соломкой с помощью овощечистки. Яйца разрежьте пополам, аккуратно сохраняя текстуру желтка. Сыр настругайте тончайшими слайсами ножом для пармезана. Выкладывайте в миску слоями, слегка подсаливая каждый: ленты огурца, сырные чипсы, половинки яиц. Распределите творог между слоями. Украсьте свежими листьями кинзы.

Все об огурцах: от салатов до заготовок Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Фаршированные огурцы

Огурцы, разрезанные вдоль, освободите от семян — аккуратно выскребите углубление для начинки. Мякоть не выбрасывайте — порубите ее ножом. Растолките яйца вилкой в крошку. Смешайте с измельченной мякотью огурца, копченой паприкой и щепоткой соли. В отдельной мисочке до гладкости смешайте йогурт с чесночной пастой. Этим соусом полейте яично-овощную смесь, тщательно перемешайте. Этой аппетитной массой заполните огурцы в виде лодочек. Щедро залейте этим соусом и украсьте россыпью зелени.

Огурцы по-китайски с соевым соусом

Возьмите четыре молодых огурца. Обрежьте у них кончики и слегка раздавите плоской стороной ножа, чтобы на поверхности появились трещинки. Затем нарежьте кусочками произвольной формы и немного посолите. Для ароматной заправки соедините пару столовых ложек соевого соуса с небольшим количеством рисового уксуса и кунжутного масла. При желании добавьте измельченный чеснок. Когда огурцы дадут сок, слейте его. Полейте их приготовленной заправкой и поставьте блюдо охлаждаться в холодильник примерно на полчаса. Подавайте охлажденными.

Салат из огурцов с пикантной заправкой

Приготовьте огурцы: три штуки нарежьте тонкими продольными полосками. Аккуратно разложите их веером на сервировочном блюде и чуть приправьте морской солью. В ступке разотрите 2 чесночных зубчика с щепоткой соли. Вмешайте 3 столовые ложки густого греческого йогурта, чайную ложку пикантной дижонской горчицы и немного свежего лимонного сока. Взбейте ингредиенты в гладкую массу, добавьте ароматный молотый кумин. Щедро полейте приготовленным соусом. Украсьте нежной микрозеленью и для контрастной хрусткости добавьте горсть обжаренных тыквенных семечек. Этот свежий, яркий салат идеален к запеченной рыбе или как самостоятельный летний перекус.

Вдохновитесь подборкой рецептов, как приготовить блюда из огурцов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из огурцов и авокадо

Возьмите масло из оливок первого холодного отжима, лимонный сок, морскую соль и черный перец. Нарежьте огурцы кружочками, авокадо — ломтиками. Зелень не режьте, а бережно порвите — так она останется нежной. Соедините ингредиенты в салатнике, полейте цитрусовым соком и маслом, слегка приправьте.

Пикантный салат из огурца в банке

Хотите острую закуску за час? Сделайте простой, но невероятно вкусный салат с огурцом в емкости! Хрустящие овощи, выраженный аромат и идеальная пропитка специями гарантированы. Подготовьте огурцы (кружочки), морковь (соломка), перец чили (кольца), чеснок (пластинки), укроп (пучок). В простерилизованную банку слоями выложите овощи и зелень, обильно пересыпая каждый слой солью, сахаром, черным перцем и горчичными зернами. Залейте маринадом. Закройте, встряхните для перемешивания и отправьте в холодильник на 60 минут. Подавайте как пикантный гарнир к мясу или как самостоятельную закуску.