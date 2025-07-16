Купаты из аэрогриля: румяные бомбочки для ленивого ужина

Хотите быстрый ужин без грязной сковороды и дыма? Попробуйте приготовить купаты в аэрогриле. Они поджариваются со всех сторон за счёт циркуляции горячего воздуха и остаются сочными внутри с аппетитной корочкой.

Готовить купаты в аэрогриле удобно даже новичкам — от вас потребуется минимум действий, а результат не разочарует. Можно взять домашние купаты или готовые из магазина. Если используете замороженные — дайте им разморозиться хотя бы за час до готовки.

Вам понадобится

Купаты — 4 шт.

Мясная приправа — 0,5 ч. л.

Молотая паприка — 2–3 щепотки

Растительное масло — 1 ч. л.

Как готовить

Купаты промойте под холодной водой и обсушите бумажными салфетками. Смешайте мясную приправу и паприку, сбрызните колбаски маслом и обваляйте в смеси специй. Выложите купаты в чашу аэрогриля на решетку. Готовьте при 180 °C 20 минут, перевернув их через 10 минут, чтобы корочка подрумянилась равномерно. По завершении переложите на тарелку и подавайте горячими — с гарниром, соусами, зеленью.

Быстро, сочно и без лишней суеты. Идеально для ужина в будний день. Попробуйте один раз — и забудете про сковороду.

Знаете, что я люблю больше всего? Когда простое блюдо выглядит как ресторанное! Этот рулет — именно такой случай: минимум усилий, а результат восхищает.