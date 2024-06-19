Как сделать лимонад с клубникой: очень просто, быстро и вкусно

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Лимонад с клубникой

Жаркие летние дни — идеальное время для освежающих лимонадов. Рассказываем, как сделать лимонад с клубникой в домашних условиях.

Ингредиенты

клубника свежая — 1 стакан;

лимонный сок — 1 стакан;

сахар — 1 стакан или по вкусу;

вода — 6 стаканов;

лед;

нарезанные лимон и клубника для украшения.

Способ приготовления

Очистите клубнику от плодоножек. Выложите в чашу блендера, добавьте ½ стакана воды и взбейте до однородности.

Влейте оставшуюся воду в кастрюлю, всыпьте сахар, вскипятите и, помешивая, варите до растворения сахара. Затем дайте остыть.

Выжмите лимоны в отдельную емкость. Должен получиться 1 стакан. Затем перелейте сок в глубокий кувшин, следом добавьте измельченную клубнику и сироп. Перемешайте. Всыпьте лед.

Подавайте напиток в высоких стаканах. Украсьте их нарезанной клубникой и дольками лимона.

Теперь вы знаете, как самостоятельно сделать лимонад с клубникой.

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