Жаркие летние дни — идеальное время для освежающих лимонадов. Рассказываем, как сделать лимонад с клубникой в домашних условиях.
Ингредиенты
- клубника свежая — 1 стакан;
- лимонный сок — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан или по вкусу;
- вода — 6 стаканов;
- лед;
- нарезанные лимон и клубника для украшения.
Способ приготовления
Очистите клубнику от плодоножек. Выложите в чашу блендера, добавьте ½ стакана воды и взбейте до однородности.
Влейте оставшуюся воду в кастрюлю, всыпьте сахар, вскипятите и, помешивая, варите до растворения сахара. Затем дайте остыть.
Выжмите лимоны в отдельную емкость. Должен получиться 1 стакан. Затем перелейте сок в глубокий кувшин, следом добавьте измельченную клубнику и сироп. Перемешайте. Всыпьте лед.
Подавайте напиток в высоких стаканах. Украсьте их нарезанной клубникой и дольками лимона.
Теперь вы знаете, как самостоятельно сделать лимонад с клубникой.
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