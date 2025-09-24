Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 10:01

Этот цветок можно и нужно сажать в октябре даже при первых заморозках: зацветет в мае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник можно и нужно сажать в октябре даже при первых заморозках (до -5°C). Его корневая система успевает укорениться до морозов, а зимняя стратификация гарантирует мощный рост и цветение уже следующей весной.

Пионы — морозостойкие цветы, способные расти на одном месте 20-25 лет без пересадки. Они устойчивы к болезням и пышно цветут с мая по июнь. Для посадки выкопайте яму 60×60 см, насыпьте дренаж, добавьте ведро компоста, 100 г золы и 50 г суперфосфата. Разместите деленку с 3-5 почками так, чтобы почки были заглублены на 3-5 см. Полейте и замульчируйте торфом.

Уже в мае пион поразит вас шапками ароматных цветов — от нежно-розовых до бордовых оттенков. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет яркую клумбу без хлопот.

Ранее был назван цветок, который переживет даже суровую русскую зиму до -50 °C! Сажайте осенью, расцветет в мае.

Читайте также
Вырастет даже в пещере: многолетник, которому не нужно солнце
Общество
Вырастет даже в пещере: многолетник, которому не нужно солнце
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
Общество
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
7 шагов к идеальному цветнику: как правильно обрезать розы осенью
Семья и жизнь
7 шагов к идеальному цветнику: как правильно обрезать розы осенью
Осенняя обрезка гортензии для пышного цветения весной — тонкости ухода за разными видами кустарника
Общество
Осенняя обрезка гортензии для пышного цветения весной — тонкости ухода за разными видами кустарника
Белоснежный водопад, который цветет весной и летом после осенней посадки
Общество
Белоснежный водопад, который цветет весной и летом после осенней посадки
многолетники
цветы
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снизит нагрузку»: Краснов допустил применение ИИ в судебной системе РФ
В Кремле ответили, должно ли быть у спортсменов право на нейтральный флаг
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине
«Победа Киева»: Медведев о фантазиях Трампа после встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.