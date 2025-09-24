Этот цветок можно и нужно сажать в октябре даже при первых заморозках: зацветет в мае

Этот многолетник можно и нужно сажать в октябре даже при первых заморозках (до -5°C). Его корневая система успевает укорениться до морозов, а зимняя стратификация гарантирует мощный рост и цветение уже следующей весной.

Пионы — морозостойкие цветы, способные расти на одном месте 20-25 лет без пересадки. Они устойчивы к болезням и пышно цветут с мая по июнь. Для посадки выкопайте яму 60×60 см, насыпьте дренаж, добавьте ведро компоста, 100 г золы и 50 г суперфосфата. Разместите деленку с 3-5 почками так, чтобы почки были заглублены на 3-5 см. Полейте и замульчируйте торфом.

Уже в мае пион поразит вас шапками ароматных цветов — от нежно-розовых до бордовых оттенков. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет яркую клумбу без хлопот.

