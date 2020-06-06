Друг семьи рассказал о состоянии Нурмагомедова-старшего

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Жители Волгограда заявили о резко подорожавшем такси в городе. Так, по словам жительницы Кировского района, агрегаторы такси за путь в четыре километра запросили 260 рублей.

Как рассказала женщина, в выходные дождаться общественного транспорта невозможно, поскольку спецрейсы курсируют только утром и вечером. Она возмущена подобной ситуацией, ведь в городе уже открылись почти все магазины, но транспорт...