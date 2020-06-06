Друг семьи рассказал о состоянии Нурмагомедова-старшего

https://static.news.ru/photo/853ef144-a808-11ea-91b5-fa163e074e61_660.jpgАбдулманап НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тренер и отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, по-прежнему находится под наблюдением врачей. В его состоянии положительной динамики нет, сообщил спортивный комментатор и друг семьи Рамазан Рабаданов.
Нурмагомедов-старший находится в одной из московских больниц.
Он по-прежнему находится в том же [тяжёлом] состоянии, — сказал Рабаданов.
По данным агентства, отец спортсмена подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
О госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в Москву, где провели операцию на сердце. За время болезни мужчина перенёс инсульт и неделю пробыл в коме. Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин пообещал Хабибу Нурмагомедову посодействовать в лечении его отца и тренера.