Депутата МГД оштрафовали по статье об организации митинга из-за репоста

Тверской районный суд Москвы признал виновной депутата Московской городской думы от КПРФ Екатерину Енгалычеву по статье ст. 20.2 КоАП о повторном нарушении правил организации митинга. Её оштрафовали на 250 тысяч рублей за репост сообщения о предстоящей акции, передаёт Znak.com.

Политик рассказала , что ей вменили репост сообщения депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, где анонсировалась «законная встреча депутата ГД с избирателями 25 сентября».

Виновна, и не в чём-нибудь, а якобы в организации целого митинга! — подчеркнула Енгалычева.

По её словам, предоставленная в суд обвинением сгруппированная картинка «выглядит как фотошоп». Кроме того, не было доказано, что репост делала именно она, а не помощники, ведущие её соцсети.

Также ей предстоит рассмотрение третьего дела по статье об организации митинга (за акцию 20 сентября). Наличие трёх судебных решений по ст. 20.2 КоАП — основание для возбуждения уголовного дела по «дадинской статье», которая предполагает до пяти лет лишения свободы.

20 сентября действующий депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Мероприятие прошло в формате встречи парламентария с избирателями, согласование для которой не требуется. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.

25 сентября коммунисты снова устроили акцию протеста. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчёркивал, что мероприятие законно, потому что проходит в формате встречи с избирателями.