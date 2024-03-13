Что сейчас с экс-полковником МВД Дмитрием Захарченко, как сидит в тюрьме

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дмитрий Захарченко

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко привлек внимание к своей личности после обысков в его доме в 2016 году, в ходе которых нашли деньги на общую сумму около девяти миллиардов рублей. Что с ним сейчас, какие последние новости выходили о нем?

Что известно о деле Захарченко

9 сентября 2016 года Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ и СКР в Москве по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. По версии следствия, он «систематически пользовался» 50-процентной дисконтной картой в рыбных ресторанах сети La Maree, сэкономив таким образом почти три млн рублей, а также помог финансовому директору НОТА-Банка Галине Марчуковой подготовиться к обыску. В том же месяце Захарченко был уволен из органов внутренних дел.

Экс-полковник стал широко известен благодаря активам его семьи. Следователи во время обысков обнаружили 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля, слиток золота, часы Rolex и драгоценности, а также наличные деньги в разной валюте — около 374 млн рублей, более $140 млн и €2 млн. Суд постановил обратить в доход государства все изъятое у Захарченко, а самого его приговорили к 13 годам колонии строго режима. По второму эпизоду, в рамках которого он обвинялся в получении $800 тысяч взятки от ресторатора Мехди Дусса, был оправдан. В 2019 году тюремный срок сократили до 12,5 года колонии.

17 мая 2022 года суд приговорил Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. Следствие выяснило, что в период с 2006 по 2016 год он получил особо крупную взятку на сумму более чем 1,4 млрд рублей.

Фото: City News Moskva/Global look Press Дмитрий Захарченко

Что известно о личной жизни Дмитрия Захарченко

Первой гражданской женой Захарченко была Ирина Петрушкина. После расставания он подарил ей люксовый автомобиль и квартиру в Москве. Позднее он женился на Марине Семыниной, которая в 2008 году родила супругу дочь Ульяну. Эти отношения закончились разводом, при котором Семынина получила две квартиры и две иномарки.

Затем Дмитрий Захарченко официально оформил отношения с бывшей участницей проекта «Холостяк» Яной Саратовцевой, они жили в квартире с видом на Кремль и развелись в 2014 году. Через год у экс-полицейского родился сын, матерью которого стала Анастасия Пестрикова. Сейчас женщина отрицает статус гражданской жены бывшего сотрудника МВД.

Какие известны последние новости о Захарченко

В декабре 2023 года суд изъял в доход России имущество семьи Дмитрия Захарченко — две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве. Ответчики не смогли предоставить доказательств того, что приобрели имущество на законные доходы. Общая стоимость изъятого имущества составила 50 млн рублей.

10 февраля 2023 года Дмитрия Захарченко поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) ИК-5 в Мордовии по решению комиссии администрации спецучреждения за нарушение правил пребывания. Отмечалось, что он будет отбывать наказание в камере с микроклиматом. Температура в ней составляет 20 градусов тепла, все гигиенические требования соблюдаются.

Тогда же стало известно о желании Захарченко заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО.

«Пока Захарченко получает отказ. Свое желание отправиться на спецоперацию экс-полковник объясняет тем, что у него есть боевой опыт в Чечне, кроме того, ему 45 лет. Он считает, что нужно взять его вместо молодых парней, которые „пороха не нюхали“», — сообщила ведомостям адвокат Захарченко Валерия Туникова.

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