Экс-полковнику МВД Захарченко дали 16 лет строгого режима

Оглашение приговора экс-полковнику Захарченко по делу о взятках / Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Суд приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима, передаёт РИА Новости. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Гособвинение просило для него наказание в виде 17 лет заключения под стражей.

Пресненский суд Москвы ранее признал бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным по второму делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей.

Отмечается, что помимо Захарченко скамью подсудимых разделяют еще три фигуранта: бывшие адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов. Защитники Маркелова утверждают, что он страдает онкологическим заболеванием. На днях суд отказался выпустить его и направил на повторное медицинское освидетельствование.

Ранее свидетельница в ходе судебного заседания рассказала, что клиенты компаний-посредников, которые использовались в схемах экс-полковника, использовали различные псевдонимы и скрывали свои настоящие имена. Клиентами в компании называли людей, которые желали сохранить свои активы без привязки к реальным данным. Отношения между компанией и заказчиком абсолютно никак не оформлялись. Они использовали прозвища, никто из сотрудников компании не знал настоящих имён клиентов. Это делалось в целях конспирации: поддельные имена придумывались либо компанией, либо самим клиентом, говорит свидетельница.

По версии следствия, бизнесмены Валерий Маркелов, Дмитрий Моторин, Иван Станкевич и Борис Ушерович передавали взятку за «общее покровительство» экс-полковнику, посредниками в этой процедуре выступали Виктор Белевцов и Василий Критинин. Им вменяют ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество при даче взятки в особо крупном размере). Следователи утверждают, что общий размер переданных средств составил около 1,5 млрд рублей.