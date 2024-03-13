Почему передачу «Прямой эфир» ведет не Малахов: куда он ушел, кем заменили

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Андрей Малахов

Программа «Прямой эфир» на протяжении года выходит в эфир без Андрея Малахова. Почему его заменили новыми ведущими, в каких проектах сейчас занят шоумен?

Почему Андрей Малахов ушел из «Прямого эфира»

Шоу телеведущего Андрея Малахова «Прямой эфир» пропало с канала «Россия 1» в феврале 2022 года. Тогда федеральное телевидение убрало из сетки вещания развлекательные программы на фоне начала спецоперации.

Спустя год, в марте 2023 года, передача вернулась в эфир, но с рядом изменений. Телеведущими программы стали Александр Яковлев и Антон Демидов.

«Легендарное ток-шоу „Прямой эфир“ возвращается на телеэкраны! В обновленной студии программы появятся и новые ведущие — Александр Яковлев и Антон Демидов. Вместе с героями они будут искать ответы на актуальные вопросы, проводить расследования и рассказывать зрителям все самое важное и интересное», — говорилось в анонсе передачи.

Уход Андрея Малахова объяснили сильной занятостью телеведущего в других проектах. Однако музыкальный критик Алексей Остудин заявил порталу BLITZ+, что Малахов мог выйти из проекта, чтобы не погубить свое здоровье.

«Он всегда въедливо подходил к процессу создания программы, но регулярно пропускать столько жути через себя тяжело. Может надоесть. Вообще нет ничего плохого, что у разных программ разные ведущие. Плохо, когда один делает несколько проектов. Это не дает дорогу молодым», — отметил Остудин.

Сейчас Андрей Малахов остается ведущим и продюсером музыкально-развлекательного шоу «Песни от всей души» и передачи «Привет, Андрей!». Также он ведет концерты, транслируемые телеканалом «Россия 1».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Малахов

Что известно о новых ведущих шоу «Прямой эфир»

Александр Яковлев до назначения на пост ведущего программы «Прямой эфир» работал журналистом и часто участвовал в российских ток-шоу в качестве эксперта. В частности, он снимался в программах «Время покажет», «Пусть говорят» и на шоу Андрея Малахова.

В марте 2023 года Яковлев стал одним из ведущих «Прямого эфира». По его словам, после возвращения в эфир несколько изменилась концепция и задумка шоу, однако в остальном формат остался прежним: герои выпусков — люди с интересной историей и поступками, которые рассказывают о себе и отвечают на важные вопросы. Известно, что Александр Яковлев женат. Его супруга не имеет никакого отношения к СМИ.

Вторым ведущим «Прямого эфира» был назначен Антон Демидов. Он работает на телевидении с 2011 года и начинал свою карьеру с должности ведущего прогноза погоды на канале «Урал». Позднее он работал на радио «Народная волна» и «Маяк», а в 2019 году презентовал собственное шоу «Смотреть до конца». Его наставником и продюсером программы был Андрей Малахов.

Сейчас работу на «России 1» Демидов совмещает с работой на радио. Он ведет утреннее шоу на «Маяке», а также остается шеф-редактором трех радиостанций.

Как зрители отреагировали на уход Малахова из «Прямого эфира»

Поклонники программы «Прямой эфир» после выхода первых выпусков с новыми ведущими обратили внимание, что после ухода Андрея Малахова в шоу стало больше драк и скандалов. Некоторые предположили, что продюсеры проекта могли специально пойти на такой ход, чтобы не потерять зрителя.

«Двое ведущих, не знаю их имен и знать не хочу, с каким-то невероятным удовольствием погружаются в это болото, стараясь затянуть и нас, зрителей. Целый час истошного крика, мордобоя „подарил“ нам российский телеканал»;

«Зря раньше ругали Малахова. Не думала, что до такого дойдет федеральный канал. Это был ужас», — отметили пользователи Сети.

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