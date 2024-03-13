«Я остался один, у меня никого нет»: где сейчас певец Александр Добрынин

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Алла Пугачева и ВИА «Веселые ребята»

Поэт и певец Александр Добрынин обрел популярность в составе музыкальных групп «Мираж», «Здравствуй, песня», «Веселые ребята» и исполнением песни «Светка Соколова». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Александр Добрынин

Александр Добрынин в 66 лет продолжает выступать в сборных концертах с другими звездами 80-х и 90-х годов. Также он участвует в ток-шоу на телевидении.

Артист похоронил мать, а недавно умер его кот. Добрынин в программе «Привет, Андрей!» признался, что чувствует себя одиноким и брошенным.

«У меня трагическая судьба — я потерял кота самого любимого. У меня нет ни детей, и мать умерла вот недавно. Я хожу на кладбище, кладу розовые розы — на Котляковском кладбище, именно коту цветы. <...> Я остался один: ни матери, ни отца, ни детей, ни жены, никого. Я думал, это пройдет, но ничего не помогает», — отметил Добрынин.

Что известно о личной жизни Александра Добрынина

Певец был трижды женат. С первой женой, музыкантом Ларисой Савельевой, он сыграл свадьбу сразу после армии. Однако этот брак быстро распался. Второй женой музыканта стала танцовщица Ольга Шорина. В их отношениях присутствовали ссоры и измены, в результате которых супруги приняли решение о расставании.

После развода Шорина заявила Александру Добрынину, что родила от него дочь, которую назвала Ангелиной. Отцовство исполнитель не признал, ребенка бывшая жена увезла за границу.

В третий раз певец пошел в ЗАГС с девушкой по имени Елена Гусева, с которой познакомился в ночном клубе. Брак распался из-за подозрений музыканта в неверности супруги. После развода Гусева рассказала, что ждет ребенка. Она родила девочку Елизавету, но и в этот раз певец не признал отцовства. Среди своих вероятных детей Добрынин выделяет только внебрачного сына Вячеслава.

Какие известны скандалы с Александром Добрыниным

Александр Добрынин из-за плохих отношений с родственниками пообещал, что оставит свое имущество концертному директору, а не членам семьи. Артист в эфире программы «Близкие люди» заявил, что дети — дочь Ангелина и сын Вячеслав — сами не хотят его видеть.

«Я все оставлю своему директору Елене, потому что некому больше оставлять. Дети? Да пошли они! Ни брат, ни сестра ничего не получат, лучше чужим оставить», — заявил Добрынин.

Певец рассказал в эфире программы, что в его собственности находятся две квартиры в Москве и люксовый автомобиль, также он строит «хороший дом» в 52 километрах от столицы.

Сестра артиста Лариса в 2019 году обвинила Добрынина в том, что он выгнал из дома мать, которой на тот момент было 93 года. По мнению женщины, содержать родительницу исполнителю стало «в тягость». Сама Маргарита Добрынина подтвердила, что сын перестал помогать финансово и ей приходится с дочерью жить на одну пенсию.

В ответ Александр Добрынин признался, что всю жизнь помогал матери, а впредь хочет пожить для себя. Он также рассказал, что в силу занятости на работе не может следить за здоровьем родительницы.

«Это моя квартира. Я ее приобрел 18 лет назад, ремонт будет — будет все меняться. Здесь мама жила. Мебель я разобрал и на свалку. Не исключено, что я буду устраивать собственную жизнь. Если мама вернется, жизни не будет ни мне, ни ей. Я не могу одной ногой петь, второй скорую вызывать», — сообщил он в программе «Пусть говорят».

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