Осужденный полковник МВД Захарченко попытался попасть на СВО «Ведомости»: экс-полковник МВД Захарченко пытался записаться добровольцем на СВО

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Дмитрий Захарченко

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, приговоренный к 16 годам колонии за взятки на сумму в 1,4 млрд рублей, пытался записаться добровольцем для участия в СВО, сообщают «Ведомости» в своем Telegram-канале со ссылкой на адвокатов экс-полицейского. Отмечается, что за это Захарченко поместили в штрафной изолятор ИК-5 УФСИН по Мордовии.

Причиной якобы послужило желание бывшего полковника записаться в ряды добровольцев для отправки в зону специальной военной операции, — заявили адвокаты.

В мае 2022 года суд приговорил Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Гособвинение просило для него наказание в виде 17 лет заключения под стражей. Пресненский суд Москвы ранее признал его виновным по второму делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей.

Как пишет Telegram-канал «112», у Захарченко и его близкого окружения забрали имущество и предметы роскоши на 50 млн рублей. Речь идет о ювелирных украшениях, часах, в частности, бренда Ulysse Nardin стоимостью более 2,5 млн рублей. Кроме того, среди изъятого валюта, а также две квартиры на проспекте Вернадского, цена которых начинается от 20 млн рублей.