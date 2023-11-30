У близких экс-полковника Захарченко изъяли в пользу России 50 млн рублей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Дмитрий Захарченко

Никулинский суд Москвы постановил изъять у близких экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в доход государства свыше 50 млн рублей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. С соответствующим иском обратилась прокурора.

Удовлетворены исковые требования прокуратуры Москвы об обращении в доход России имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких на сумму свыше 50 млн рублей, — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал «112», у Захарченко и его близкого окружения забрали имущество и предметы роскоши на 50 млн рублей. Речь идет о ювелирных украшениях, часах, в частности, бренда Ulysse Nardin стоимостью более 2,5 млн рублей. Кроме того, среди изъятого валюта, а также две квартиры на проспекте Вернадского, цена которых начинается от 20 млн рублей.

В мае 2022 гола суд приговорил Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Гособвинение просило для него наказание в виде 17 лет заключения под стражей. Пресненский суд Москвы ранее признал его виновным по второму делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей.