Быстрый картофельный суп для зимы: рецепт из 4 ингредиентов без долгой варки бульона. Этот уютный суп-пюре идеально подходит для холодных дней, когда хочется чего-то согревающего и насыщенного, но без долгих часов на кухне. Аромат бекона, нежность картофеля и плавленый сыр создают шелковистую текстуру и богатый вкус, будто вы готовили его по сложному рецепту. На деле же все просто и очень быстро.

Берем: картофель — 5–6 шт., бекон — 120 г, лук — 1 шт., плавленый сыр — 120–150 г, сливки — 50 мл, вода, специи, пармезан для подачи.

В кастрюле обжариваем кусочки бекона вместе с мелко нарезанным луком до румяности и яркого аромата. Добавляем мелко нарезанную картошку — она разварится и даст супу нежную кремовость. Еще пару картошин режем обычным кубиком, чтобы в готовом блюде были приятные кусочки. Заливаем водой так, чтобы картофель был полностью покрыт, добавляем специи и варим до тех пор, пока мелкие кусочки не превратятся в мягкое пюре прямо в кастрюле. Кладем плавленый сыр, даем ему полностью раствориться, вливаем сливки и перемешиваем — получается густая, бархатная основа с кусочками картофеля и ароматом бекона. Подаем горячим, обязательно посыпав тертым пармезаном — он делает вкус еще глубже и насыщеннее. Такой суп быстро согревает и наполняет уютом каждую ложку.

