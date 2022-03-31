«Были переборы»: Лоза оценил новость о закрытии шоу Малышевой

Российский музыкант Юрий Лоза в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о закрытии шоу Елены Малышевой «Жить здорово!». По его словам, в этом проекте есть как положительные стороны, так и отрицательные, которые иногда выходили за грань. Тем не менее высокие рейтинги означают, что программа находила отклик у зрителя, считает исполнитель.

Она иногда говорила очень хорошие, полезные вещи. Ну, некоторая подача вещей удивляла, но, по сути, программа по направлению и идее была правильная. Рейтинги были у неё хорошие, значит, народу нравилось, — заявил Лоза.

При этом музыкант считает, что в некоторых программах были «явные переборы». Однако он не осуждает их, если они справлялись со своей задачей.

Ну да, в некоторых вещах были переборы, но это способ подачи, у неё так, у других — так. Если разобраться, то вот надо донести до людей какую-то мысль. Если даже при такой своеобразной подаче эта мысль донесена, <...> если это работает, то почему нет? — полагает артист.

Накануне Telegram-канал Baza заявил, что Елена Малышева сообщила о возможном закрытии «Жить здорово!» на фоне остановки выхода развлекательных передач из-за событий на Украине. По информации Baza, коллектив шоу остался без каких-либо выплат, поскольку работает по временным соглашениям без оформления трудовых договоров.

В то же время врач-иммунолог, профессор и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус опроверг информацию в СМИ о вероятном закрытии проекта. Спикер отметил, что «никто не распускал команду» шоу, она присутствует и работает. В пресс-службе Первого канала также заявили, что решение о закрытии программы не принято, хотя она и не выходит в эфир из-за временного изменения сетки вещания.