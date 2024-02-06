Автолюбители в панике: шансов отремонтировать иномарку почти не остается

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские дилеры стали испытывать сложности с обслуживанием автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Жалобами заполнены профильные автомобильные форумы. Чаще всего речь идет о невозможности подключить к машинам диагностическое программное обеспечение. С какими проблемами сталкиваются владельцы подобных авто и можно ли их решить — в материале NEWS.ru.

«Загорелись все сигнализаторы сразу»

Владельцы китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, часто жалуются на проблемы с русификацией.

«Попробуй замени в „параллельных“ „Кулреях“ иероглифы на кириллицу. С вероятностью 60% у тебя попросят от 50 тысяч рублей за прошивку. В 40% случаев единственная контора-разработчик альтернативного ПО скажет, что эту модель прошить невозможно, и откажется с вами работать», — пишет на профильном форуме один из автолюбителей.

Валерий из Самары столкнулся с проблемой на ввезенном в Россию кроссовере Exeed. Мужчина рассказал NEWS.ru, что произошел сбой приборной панели.

«Загорелись все сигнализаторы сразу, не понял, что случилось. Однако машина была куплена не у дилера в России. Поэтому мне сказали, что возникшая неисправность только моя проблема. Насколько я понял, главные претензии к китайским машинам связаны с электроникой, ее очень много», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Автовладелец Александр жалуется на отсутствие порядка в постпродажном обслуживании. По его словам, это проблема всего китайского бизнеса: «Доходит до смешного, когда сервисник с китайской стороны отвечает: зачем мне твой каталоговый номер, шли фото детали».

По его словам, он приобрел китайский внедорожник по параллельному импорту и столкнулся с неполадкой камеры в левом зеркале. После чего Александр записался к дилеру на ремонт и получил отказ в обслуживании. Отказ мотивировали тем, что дилер не смог «пробить» идентификационный номер машины и предположил, что она была приобретена по параллельному импорту, а такие машины они не ремонтируют.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Программа „не видит“ машину»

Владельцы автомобилей китайских марок, которые ввезли в Россию по системе параллельного импорта, действительно начали массово жаловаться на то, что не могут отремонтировать машины у официальных дилеров. По этой причине они все чаще стали обращаться за помощью к независимым станциям технического обслуживания, об этом рассказал NEWS.ru исполнительный директор одного из техцентров Михаил Пальмов, многие официальные дилеры действительно отказывают в обслуживании собственникам таких машин.

«Программное обеспечение, предназначенное для диагностики неисправностей, попросту „не видит“ машину, не подключается к ней. Таким образом, нельзя провести диагностику и „снять“ возникшие ошибки», — рассказал собеседник NEWS.ru.

По его словам, диагностические серверы российского оборудования не содержат информации об автомобилях, выпущенных для рынков других стран. Как ранее заявили в Geely Motors Russia, многие блоки, используемые для китайского рынка и для глобальных версий автомобилей, отличаются и диагностическая система, которой пользуются российские дилеры, не способна ими управлять и диагностировать.

Машина превратится в «кирпич»

Как пояснил в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач, для европейских машин, которые ввозят в Россию по параллельному импорту, есть опасность превратиться в «кирпичи» — при подключении несертифицированного диагностического сканера подобные автомобили могут заблокироваться. С подобными проблемами уже сталкиваются владельцы машин марок Mercedes, BMW и Renault.

«Речь идет о современных автомобилях, модули которых управляются через интернет. Не секрет, что европейские концерны давно рассматривали идею внедрения региональных ограничений и других способов защиты. Теоретически производитель может дистанционно „обездвижить“ любой выпущенный автомобиль», — пояснил Храпач.

Эксперт пояснил, что любое программное обеспечение нуждается в регулярном обновлении, при его отсутствии невозможен ремонт и обслуживание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Легализовать невозможно»

Представители техцентров и автоэксперты, опрошенные NEWS.ru, сходятся во мнении, что проблема номер один — диагностика ввезенных таким образом машин. Но и это отнюдь не единственный «подводный камень».

Как рассказал NEWS.ru автодиагност Сергей Семенов, автомобили практически всех марок адаптируют к тому рынку, для которого они предназначены. Ранее так происходило и в России.

«Для нашей страны стандартный набор изменений включал увеличение дорожного просвета у легковых автомобилей, появление брызговиков, а также зимних опций: чаще всего речь шла о подогреве руля, сидений, лобового стекла и форсунок омывателей. В некоторых случаях производители ставили аккумуляторы увеличенной емкости. Иногда для России дефорсировали двигатели, чтобы их владельцы могли сэкономить на транспортном налоге: его сумма для машин мощностью 251 л. с. вдвое выше, чем если мощность равна 249 л. с. Например, так поступил производитель Ford со своей моделью Explorer», — рассказал Семёнов.

По его словам, клиенты ввезенных по параллельному импорту автомобилей подчас сталкиваются с тем, что у машин, предназначенных не для российского рынка, зачастую нет подогрева сидений и руля, зато почти обязательно есть панорамные крыши с люком.

Отдельная история касается транспортных средств, которые завозятся из ОАЭ. Некоторые из них предназначены для африканских рынков. «Речь идет о машинах без катализаторов, соответствующие нормам Евро 0. Они значительно дешевле, однако законным способом в России их легализовать невозможно», — объясняет собеседник NEWS.ru.

Семенов также рассказал, что многие машины из Эмиратов поставляются со слабыми печками либо без таковых вообще, а также без какого-либо «зимнего» пакета. Кроме того, в них обычно залиты эксплуатационные жидкости — моторное масло и антифриз — для стран с жарким климатом. Для российской погоды такие расходники не подходят, их придется сразу же менять, говорит специалист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автоэксперт Михаил Пальмов также отметил, что модели, которые предназначены для других рынков, могут иметь технические отличия.

«Например, недавно была ситуация с кроссовером Kia. У ввезенной машины пробило один из патрубков в системе охлаждения. Оказалось, что он отличается от тех, которые устанавливали на аналогичные машины, продаваемые для России. Найти необходимый узел довольно сложно, на это уходит немало времени».

«Обслуживание превращается в квест»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал NEWS.ru, что с самыми большими сложностями сталкиваются именно владельцы экзотических, довольно редких для России автомобилей.

«Этим людям можно только посочувствовать. Обслуживание такого авто превращается в квест: приходится изобретать очень странные и сложные схемы по добыче необходимых комплектующих. Кроме того, нужны люди, которые умеют работать с такими машинами: например, с „китайцами“ все очень сложно. Зачастую их программное обеспечение даже не переведено на английский язык», — сообщил Шапарин.

По его словам, сроки ожидания запчастей на редкие машины весьма велики — автомобиль, возможно, придется поставить «на прикол» сразу на несколько месяцев, отметил Шапарин. Собеседник NEWS.ru порекомендовал не приобретать машины, которые не поставляются в нашу страну большими партиями.

«Нельзя купить полис КАСКО»

Вопрос страхования ввезенных по схеме параллельного импорта автомобилей — также более чем актуален. Как рассказал NEWS.ru специалист по подбору и перегону автомобилей Артур Темирханов, сейчас в России продаются некоторые модели от таких производителей, как, например, Changan, Dongfeng, GAC, которые никто не застрахует.

«Например, для довольно привлекательного по цене минивэна с электродвигателем Changan Auchan A600 EV пока нельзя купить полис КАСКО. Это говорит о том, что в России пока просто нет для этой модели СТО, нет запасных частей, нет специалистов по ремонту. И ладно, если речь идет о царапине на бампере, а что делать после серьезного ДТП?» — указал эксперт.

Источник в одной из страховых компаний подтвердил NEWS.ru, что на рынке в последнее время появились самые разные, в том числе экзотические, автомобильные бренды. Он подтвердил, что страховщики порой под разными предлогами отказываются их страховать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зачем автодилерам VPN

По большому счету параллельный импорт — это просто красивое словосочетание, объясняет NEWS.ru директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих. На деле же «параллельный» импорт и «серый» — синонимы, говорит он.

«Раньше иностранные бренды могли предъявить иски тем, кто без их разрешения ввозил в Россию автомобили, продавал их здесь, незаконно использовал товарные знаки. После того как Запад ввел санкции в отношении России, Минпромторг узаконил ввоз в страну иностранных автомобилей без разрешения зарубежных брендов. Мы сами машины ввозим, сами их продаем, и ни у кого разрешения не спрашиваем — ни у Mercedes-Benz, ни у BMW, ни у других брендов», — пояснил эксперт.

По его словам, такая схема исключает гарантийное обслуживание автомобилей со стороны производителей. Если вы купили машину в официальном автосалоне и у вас есть договор гарантийного обслуживания от дилера, то это одна история: дилер гарантирует вам ремонт. А если такого договора у вас нет и вы пытаетесь вытребовать гарантию от бренда или завода-производителя, то это другая история — совершенно бесперспективная, уверен Плохих.

В то же время эксперт призвал не сгущать краски: по его словам, в России есть огромное количество профильных клубных сервисов, которые обслуживают те или иные автомобили, прекрасно знают западные бренды и разбираются в том числе в электронике. В частности, они работают с программным обеспечением через VPN-подключение, тем самым обходя блокировки.

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