Российские дилеры стали испытывать сложности с обслуживанием автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Жалобами заполнены профильные автомобильные форумы. Чаще всего речь идет о невозможности подключить к машинам диагностическое программное обеспечение. С какими проблемами сталкиваются владельцы подобных авто и можно ли их решить — в материале NEWS.ru.
«Загорелись все сигнализаторы сразу»
Владельцы китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, часто жалуются на проблемы с русификацией.
«Попробуй замени в „параллельных“ „Кулреях“ иероглифы на кириллицу. С вероятностью 60% у тебя попросят от 50 тысяч рублей за прошивку. В 40% случаев единственная контора-разработчик альтернативного ПО скажет, что эту модель прошить невозможно, и откажется с вами работать», — пишет на профильном форуме один из автолюбителей.
Валерий из Самары столкнулся с проблемой на ввезенном в Россию кроссовере Exeed. Мужчина рассказал NEWS.ru, что произошел сбой приборной панели.
«Загорелись все сигнализаторы сразу, не понял, что случилось. Однако машина была куплена не у дилера в России. Поэтому мне сказали, что возникшая неисправность только моя проблема. Насколько я понял, главные претензии к китайским машинам связаны с электроникой, ее очень много», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Автовладелец Александр жалуется на отсутствие порядка в постпродажном обслуживании. По его словам, это проблема всего китайского бизнеса: «Доходит до смешного, когда сервисник с китайской стороны отвечает: зачем мне твой каталоговый номер, шли фото детали».
По его словам, он приобрел китайский внедорожник по параллельному импорту и столкнулся с неполадкой камеры в левом зеркале. После чего Александр записался к дилеру на ремонт и получил отказ в обслуживании. Отказ мотивировали тем, что дилер не смог «пробить» идентификационный номер машины и предположил, что она была приобретена по параллельному импорту, а такие машины они не ремонтируют.
«Программа „не видит“ машину»
Владельцы автомобилей китайских марок, которые ввезли в Россию по системе параллельного импорта, действительно начали массово жаловаться на то, что не могут отремонтировать машины у официальных дилеров. По этой причине они все чаще стали обращаться за помощью к независимым станциям технического обслуживания, об этом рассказал NEWS.ru исполнительный директор одного из техцентров Михаил Пальмов, многие официальные дилеры действительно отказывают в обслуживании собственникам таких машин.
«Программное обеспечение, предназначенное для диагностики неисправностей, попросту „не видит“ машину, не подключается к ней. Таким образом, нельзя провести диагностику и „снять“ возникшие ошибки», — рассказал собеседник NEWS.ru.
По его словам, диагностические серверы российского оборудования не содержат информации об автомобилях, выпущенных для рынков других стран. Как ранее заявили в Geely Motors Russia, многие блоки, используемые для китайского рынка и для глобальных версий автомобилей, отличаются и диагностическая система, которой пользуются российские дилеры, не способна ими управлять и диагностировать.
Машина превратится в «кирпич»
Как пояснил в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач, для европейских машин, которые ввозят в Россию по параллельному импорту, есть опасность превратиться в «кирпичи» — при подключении несертифицированного диагностического сканера подобные автомобили могут заблокироваться. С подобными проблемами уже сталкиваются владельцы машин марок Mercedes, BMW и Renault.
«Речь идет о современных автомобилях, модули которых управляются через интернет. Не секрет, что европейские концерны давно рассматривали идею внедрения региональных ограничений и других способов защиты. Теоретически производитель может дистанционно „обездвижить“ любой выпущенный автомобиль», — пояснил Храпач.
Эксперт пояснил, что любое программное обеспечение нуждается в регулярном обновлении, при его отсутствии невозможен ремонт и обслуживание.
«Легализовать невозможно»
Представители техцентров и автоэксперты, опрошенные NEWS.ru, сходятся во мнении, что проблема номер один — диагностика ввезенных таким образом машин. Но и это отнюдь не единственный «подводный камень».
Как рассказал NEWS.ru автодиагност Сергей Семенов, автомобили практически всех марок адаптируют к тому рынку, для которого они предназначены. Ранее так происходило и в России.
«Для нашей страны стандартный набор изменений включал увеличение дорожного просвета у легковых автомобилей, появление брызговиков, а также зимних опций: чаще всего речь шла о подогреве руля, сидений, лобового стекла и форсунок омывателей. В некоторых случаях производители ставили аккумуляторы увеличенной емкости. Иногда для России дефорсировали двигатели, чтобы их владельцы могли сэкономить на транспортном налоге: его сумма для машин мощностью 251 л. с. вдвое выше, чем если мощность равна 249 л. с. Например, так поступил производитель Ford со своей моделью Explorer», — рассказал Семёнов.
По его словам, клиенты ввезенных по параллельному импорту автомобилей подчас сталкиваются с тем, что у машин, предназначенных не для российского рынка, зачастую нет подогрева сидений и руля, зато почти обязательно есть панорамные крыши с люком.
Отдельная история касается транспортных средств, которые завозятся из ОАЭ. Некоторые из них предназначены для африканских рынков. «Речь идет о машинах без катализаторов, соответствующие нормам Евро 0. Они значительно дешевле, однако законным способом в России их легализовать невозможно», — объясняет собеседник NEWS.ru.
Семенов также рассказал, что многие машины из Эмиратов поставляются со слабыми печками либо без таковых вообще, а также без какого-либо «зимнего» пакета. Кроме того, в них обычно залиты эксплуатационные жидкости — моторное масло и антифриз — для стран с жарким климатом. Для российской погоды такие расходники не подходят, их придется сразу же менять, говорит специалист.
Автоэксперт Михаил Пальмов также отметил, что модели, которые предназначены для других рынков, могут иметь технические отличия.
«Например, недавно была ситуация с кроссовером Kia. У ввезенной машины пробило один из патрубков в системе охлаждения. Оказалось, что он отличается от тех, которые устанавливали на аналогичные машины, продаваемые для России. Найти необходимый узел довольно сложно, на это уходит немало времени».
«Обслуживание превращается в квест»
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал NEWS.ru, что с самыми большими сложностями сталкиваются именно владельцы экзотических, довольно редких для России автомобилей.
«Этим людям можно только посочувствовать. Обслуживание такого авто превращается в квест: приходится изобретать очень странные и сложные схемы по добыче необходимых комплектующих. Кроме того, нужны люди, которые умеют работать с такими машинами: например, с „китайцами“ все очень сложно. Зачастую их программное обеспечение даже не переведено на английский язык», — сообщил Шапарин.
По его словам, сроки ожидания запчастей на редкие машины весьма велики — автомобиль, возможно, придется поставить «на прикол» сразу на несколько месяцев, отметил Шапарин. Собеседник NEWS.ru порекомендовал не приобретать машины, которые не поставляются в нашу страну большими партиями.
«Нельзя купить полис КАСКО»
Вопрос страхования ввезенных по схеме параллельного импорта автомобилей — также более чем актуален. Как рассказал NEWS.ru специалист по подбору и перегону автомобилей Артур Темирханов, сейчас в России продаются некоторые модели от таких производителей, как, например, Changan, Dongfeng, GAC, которые никто не застрахует.
«Например, для довольно привлекательного по цене минивэна с электродвигателем Changan Auchan A600 EV пока нельзя купить полис КАСКО. Это говорит о том, что в России пока просто нет для этой модели СТО, нет запасных частей, нет специалистов по ремонту. И ладно, если речь идет о царапине на бампере, а что делать после серьезного ДТП?» — указал эксперт.
Источник в одной из страховых компаний подтвердил NEWS.ru, что на рынке в последнее время появились самые разные, в том числе экзотические, автомобильные бренды. Он подтвердил, что страховщики порой под разными предлогами отказываются их страховать.
Зачем автодилерам VPN
По большому счету параллельный импорт — это просто красивое словосочетание, объясняет NEWS.ru директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих. На деле же «параллельный» импорт и «серый» — синонимы, говорит он.
«Раньше иностранные бренды могли предъявить иски тем, кто без их разрешения ввозил в Россию автомобили, продавал их здесь, незаконно использовал товарные знаки. После того как Запад ввел санкции в отношении России, Минпромторг узаконил ввоз в страну иностранных автомобилей без разрешения зарубежных брендов. Мы сами машины ввозим, сами их продаем, и ни у кого разрешения не спрашиваем — ни у Mercedes-Benz, ни у BMW, ни у других брендов», — пояснил эксперт.
По его словам, такая схема исключает гарантийное обслуживание автомобилей со стороны производителей. Если вы купили машину в официальном автосалоне и у вас есть договор гарантийного обслуживания от дилера, то это одна история: дилер гарантирует вам ремонт. А если такого договора у вас нет и вы пытаетесь вытребовать гарантию от бренда или завода-производителя, то это другая история — совершенно бесперспективная, уверен Плохих.
В то же время эксперт призвал не сгущать краски: по его словам, в России есть огромное количество профильных клубных сервисов, которые обслуживают те или иные автомобили, прекрасно знают западные бренды и разбираются в том числе в электронике. В частности, они работают с программным обеспечением через VPN-подключение, тем самым обходя блокировки.
Читайте также:
«Чуть-чуть не машины»: автоэксперт сравнил китайские и немецкие автомобили
Стало известно, кого могут освободить от оплаты ОСАГО
Водителям дали советы, как сэкономить на обслуживании машины