Стало известно, кого могут освободить от оплаты ОСАГО Депутат Нилов: ГД готовит законопроект о скидке в 100% на ОСАГО для инвалидов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме готовят законопроект, предусматривающий предоставление 100-процентной скидки на ОСАГО для инвалидов первой группы, детей инвалидов или лиц, осуществляющих уход за ними, рассказал глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов. По его словам, в ближайшее время проект будет направлен в кабмин для получения заключения, передает РИА Новости.

Готовим законопроект о скидке в 100 процентов для детей инвалидов, инвалидов с детства или инвалидов первой группы (или лиц, осуществляющих уход) на ОСАГО, — сказал парламентарий.

Он пояснил, что документ содержит поправки к статье 17 закона об обязательном страховании ответственности автовладельцев. Депутат добавил, что некоторые категории граждан в настоящее время пользуются 50-процентной скидкой на ОСАГО.

В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, продлевающий переход на ОСАГО в новых регионах России до 31 декабря 2024 года. Согласно документу жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут ездить на автомобилях без полисов ОСАГО вплоть до окончания переходного периода. Однако они должны иметь при себе данный полис при выезде за пределы новых регионов.