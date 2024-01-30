Автоэксперт раскрыл последствия нелегальной покупки китайских автомобилей Автоэксперт Казаченко: нелегальная покупка россиянами авто из КНР несет риски

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нелегальное приобретение как китайских автомобилей, так и запчастей к ним грозит владельцу рисками, рассказал NEWS.ru вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Несмотря на то что производители из КНР доставят необходимые комплектующие, это не гарантирует исправную работу машины.

Завозя в Россию китайские автомобили по серой схеме в обход официального дилера или покупая их, тут нужно понимать — вы принимаете на себя определенные риски. И дело не только в отсутствии гарантии. В конце концов, если автомобиль надежный, то три года он должен отходить без серьезных поломок, — сказал он.

При этом в случае поломки нужно иметь в виду, что некоторые модели сделаны именно для китайского рынка. Это означает, что датчики двигателя, стартеры, турбины могут не подойти к купленным россиянами машинам, пояснил эксперт.

Казаченко также обратил внимание, что, хотя на покупке китайской машины не у официального дилера и можно прилично сэкономить, однако есть риск получить и большие проблемы, которые сведут на нет все усилия в этом направлении. В пример он привел проблему, когда компьютер не может считать коды ошибок.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин перечислил главные недостатки китайских автомобилей. По его словам, у всех машин из Китая наблюдаются проблемы с проводкой и электроникой. Субботин подчеркнул, что китайские компании уже в четвертый раз заходят в Россию, так как предыдущие три попытки провалились.