«Барахло»: автоэксперт назвал главные недостатки китайских автомобилей Автоэксперт Субботин заявил о проблемах с проводкой во всех китайских машинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа автомобилей марки Haval в автосалоне

Китайские автопроизводители с пренебрежением относятся к электронике, рассказал NEWS.ru автоэксперт Вячеслав Субботин, комментируя массовый отзыв автомобилей компании Haval. Китайскую проводку он назвал «барахлом» и посоветовать обратить взор на европейские бренды.

Накидали провода по разъему и годится, а то, что они все отваливаются — 100%. В прошлом году у Haval просто горели машины из-за проводки, из-за короткого замыкания и системы питания. Они не очень понимают, что такое объемное и линейное расширение материалов, ставили материалы с разным коэффициентом расширения. Такое вообще недопустимо. Правильно отзывают, но это будет касаться всех китайских производителей, потому что все друг у друга копируют. Провода и разъемы одинаковые и барахло, — сказал Субботин.

Автоэксперт считает, что россияне берут китайские машины от безысходности. Субботин напомнил, что китайские производители делают четвертый заход в России, все три предыдущих стали провальными.

Ранее стало известно, что компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», которая является официальным представителем Haval в России, отзывает более 32 тысяч автомобилей производителя. Это коснется транспортных средств, которые были произведены в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Машины отзывают по причине обнаружения вероятности попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сиденьем, что может вызвать короткое замыкание электропроводки и дальнейшее оплавление разъема. На всех отозванных автомобилях доработают разъем, чтобы устранить уязвимость.