Автоэксперт рассказал, почему опасно покупать китайские машины не у дилера Автоэксперт Казаченко: на покупке китайского авто не у дилера не сэкономить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На покупке китайской машины не у официального дилера можно прилично сэкономить, считает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Однако вместе с этим можно получить и большие проблемы, которые сведут на нет все усилия в этом направлении. В пример он приводит диагностику, когда компьютер не может считать коды ошибок.

Представьте себе — у дорогой почти новой машины что-то случилось, и она не заводится. Приезжает машина к официальному дилеру. Дилер проводит в этом случае платную диагностику, ведь автомобиль не на гарантии. Подключает оборудование, а на выходе вылезают непонятные «иероглифы», которые невозможно прочитать, — объясняет автоэксперт.

По его словам, устранить неполадку можно, обратившись в стороннюю компанию, которые занимаются «русификацией» автомобилей, и установив новую прошивку. Однако стоить это будет от 60 до 150 тысяч рублей, поясняет он.

Это существенно сокращает всю экономию, которая была получена за счет приобретения машины не у официального дилера, — подытожил он.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что китайские автопроизводители с пренебрежением относятся к электронике. Он считает, что россияне берут их от безысходности, и напомнил, что китайские производители делают четвертый заход в России, а все три предыдущих стали провальными.