«Чуть-чуть не машины»: автоэксперт сравнил китайские и немецкие автомобили Автоэксперт Зенкевич заявил о большом преимуществе немецких машин над китайскими

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Китайским автомобилям нужно минимум пять лет, чтобы по качеству соответствовать европейским, прежде всего немецким, рассказал NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его словам, они хорошо выглядят визуально, но по ощущениям еще воспринимаются как «чуть-чуть не машины».

Китайским автомобилям до европейских по моим скромным рассуждениям еще пять лет, чтобы сесть в китайский автомобиль и понять, что это классная машина и удовлетворит тебя на 100%. Китайские машины хорошо выглядят визуально, но по ощущению воспринимаются как чуть-чуть не машины. Я думаю, немцы, да и в целом европейцы, и американцы на месте стоять не будут. Они тоже не идиоты, — сказал Зенкевич.

Автоэксперт отметил, что американский и немецкий автопром составит конкуренцию автомобилям из Поднебесной. По мнению Зенкевича, Китай заваливает рынок массой и стоимость, но не более того.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность. При этом он в шутку добавил, что немцам «надо как-то помочь». Зенкевич отметил, что немецкому автопрому становится хуже из-за высоких цен на энергоносители и сокращения рабочих мест, но в качестве машины не потеряли.