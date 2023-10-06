Стало известно, как подорожало обслуживание автомобилей в России Обслуживание автомобилей в России подорожало на 23,4% с начала 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Средний чек обслуживания автомобилей в России за период с января по сентябрь 2023 года составил 8,6 тысячи рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сети автосервисов Fit Service. По данным издания, цены выросли на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишут журналисты, сильнее всего подорожало обслуживание автомобилей европейских марок, меньше всего — азиатских. К примеру, стоимость тормозных колодок на немецкие BMW 528i выросла на 20%, в то время как на южнокорейские Kia Rio — на 5%. Такую разницу эксперты объясняют доступностью автозапчастей для машин от автопроизводителей из Азии.

Кроме того, цены на ветровые стекла выросли на 61%, передние бамперы подорожали на 49%, задние — на 36%, а крылья — на 39%. Таким образом, по мнению аналитиков, повышение цен на расходные материалы и комплектующее стало ключевым фактором, который привел к увеличению среднего чека при ремонте автомобилей. Кроме того, на ценообразование влияют такие параметры, как повышение отпускной цены у поставщиков, затраты на логистику и повышение зарплат специалистов.

Самый резкий скачок наблюдался в августе, когда цены на обслуживание выросли на 7,6%. Эксперты считают, что это было связано с колебаниями валюты.

Отдельно эксперты обратили внимание на рост стоимости обслуживания китайских автомобилей — цены выросли на 25%. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр связал это с тем, что машины из КНР заняли доминирующее положение на российском рынке. По данным автомобильного портала «Дром», доля китайских запчастей занимает 5% всего рынка аналоговых комплектующих.

Ранее сообщалось, что легковые машины в России могут подорожать на 30% в годовом выражении. Повышение цен затронет даже рынок машин с пробегом.