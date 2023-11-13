Автоэксперт раскрыл, как определить подлинность полиса ОСАГО Автоэксперт Кравченко: перед покупкой ОСАГО нужно проверить данные агента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы определить подлинность полиса ОСАГО при приобретении через страхового агента, следует зайти на сайт компании и проверить данные этого сотрудника, посоветовал судебный автоэксперт Центра финансовых экспертиз Роскачества Семен Кравченко. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил: если данных нет, с большой вероятностью в роли агента выступает мошенник.

Как уточнил Кравченко, также на сайте Российского союза автостраховщиков можно проверить номер полиса, его статус, подлинность и правильность указанных данных. На сайте можно рассчитать цену ОСАГО через специальный калькулятор. При оплате онлайн эксперт советует убедиться, куда направляются деньги. Эксперт добавил, что в случае ДТП, участником которого стал водитель с фальшивым полисом, добиться возмещения ущерба можно через суд.

В случае ДТП потерпевшему в возмещении ущерба страховой компанией будет отказано, но он может обращаться в суд для возмещения стоимости ремонта авто виновником ДТП. После суда виновника ждет возмещение стоимости ремонта, — заключил Кравченко.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов ранее рассказал, что законопроект об исключении ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации машины, облегчит жизнь автомобилистов. По его словам, такое решение связано с грядущей автоматизацией.