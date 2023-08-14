Исчезнут ли в России «Мерседесы»: что означает отключение дилеров от ПО После отключения российских дилеров от оригинального программного обеспечения обслуживание машин подорожает, говорят эксперты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкий концерн Mercedes-Benz окончательно отключил российских дилеров от своего программного обеспечения (ПО). Местные дилеры уже пообещали, что ремонт и обслуживание теперь будут осуществлять, «используя накопленный опыт и знания специалистов». NEWS.ru узнал у экспертов, что это за ПО, чем на самом деле «уход» Mercedes может обернуться для автовладельцев, есть ли способы решения проблемы и не исчезнут ли машины этой марки с российских дорог.

Для чего нужно ПО

По словам исполнительного директора ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслава Жигалова, отключенное ПО — это, по сути, канал связи между сервисным центром дилера и инженерным центром производителя. Используются эти каналы в огромном количестве случаев. Во-первых, это обмен протоколами диагностики, говорит эксперт. Когда машина стоит у дилера, там специальными приборами диагностируются ошибки, а протоколы этой диагностики направляются в инженерный центр. Если, например, машина куплена недавно, то таким образом можно подтвердить гарантийный случай.

«Во-вторых, возникают сложные технические случаи, когда требуется помощь инженеров от производителя для выработки решения. Это как в медицине: чем больше и качественнее анализов мы соберем, тем точнее диагноз и тем правильнее будет выбрано лечение. У автомобиля современного точно так же: одно и то же проявление может говорить о разных неисправностях. Поэтому требуются достаточно подробные протоколы диагностирования», — добавил Вячеслав Жигалов.

Он уточнил, что отключенные каналы связи интенсивно использовались в повседневной работе: практически каждое сервисное обслуживание сопряжено с теми или иными операциями, которые их задействуют. Это, по словам эксперта, подтверждение гарантии, неисправностей, обновление программного обеспечения самого автомобиля и диагностических приборов. И такое обновление нужно, поскольку выходят новые модели. Без обновленного ПО продиагностировать их невозможно.

«Можно, конечно, и не отправлять информацию производителю, работать самостоятельно, но это полбеды. Но возможность получать информацию — это совсем другое», — отметил Вячеслав Жигалов.

После отключения российских дилеров от оригинального ПО будут накапливаться ошибки, которые невозможно разрешить, подчеркнул эксперт.

Когда Mercedes начал покидать Россию

Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на территории России и поставки машин в страну 3 марта 2022 года. Тогда в сообщении отмечалось, что решение будет в силе «до дальнейшего уведомления».

Вячеслав Жигалов сообщил NEWS.ru, что тогда же начался и процесс отключения от программного обеспечения.

«На самом деле это началось больше года назад. Отключение произошло сразу же после завершения сделки по закрытию активов концерна в России. Причем то же самое происходит и с другими зарубежными автомобильными брендами, которые ушли из России», — говорит он.

Официальный российский дистрибьютор немецкого автоконцерна отметил, что ремонт и обслуживание машин Mercedes теперь будут осуществлять, используя накопленный опыт и знания специалистов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что для автовладельцев будет означать отключение дилеров от ПО

Вячеслав Жигалов отметил, что это абсолютно негативный процесс, который повлиял и на дилеров, и на конечных потребителей.

«Это плохо отражается на конечных потребителях, прежде всего владельцах премиальных машин. Многие операции по ремонту просто невозможны без подключения к отключенным информационным системам», — говорит Вячеслав Жигалов.

Он добавил, что ПО обновляется централизованно от материнской компании, которая находится за границей. И теперь многие диагностические протоколы, гарантийные заявки невозможно обработать. По словам Жигалова, сейчас огромное количество таких случаев.

Исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин назвал еще одно негативное последствие отключения российских дилеров от оригинального ПО. Он заявил NEWS.ru, что теперь ремонт автомобилей Mercedes-Benz может затянуться на неопределенный срок. А по словам автоэксперта Ивана Зенкевича, может увеличиться и стоимость обслуживания машин этой марки, но оно все же продолжится.

«Просто увеличится цена вопроса. Это как с поставками запчастей. Все плакали, что не будет запчастей, потом раз — и все появилось», — заявил он NEWS.ru.

По его мнению, после отключения российских дилеров от оригинального ПО могут возникать ошибки при обновлении информационных систем. Это означает, что упадет качество обслуживания. К тому же автовладельцам придется обращаться в серые автосервисы, где, возможно, будут пробовать решать проблемы с помощью каких-то импровизационных «лазеек».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Способы решения проблемы

По мнению Вячеслава Жигалова, аналогичное российское и зарубежное ПО не поможет исправить ситуацию. Оно не подойдет, поскольку машины Mercedes-Benz — это продукт, которым полностью владеет правообладатель, то есть сам автомобильный бренд. И он же разрабатывает индивидуальное ПО.

«Какие-то аналоги написать просто невозможно в принципе», — считает он.

С такой позицией не согласен автоэксперт Владимир Моженков. Он рассказал NEWS.ru, что, по его мнению, россияне очень предприимчивые, они сумеют создать ПО, которое позволит обслуживать немецкие автомобили.

«Конечно, мы что-то сделаем. Определенные шероховатости будут, но уверен — решение найдут. У нас работают эффективные спецы. В России уже научились обслуживать и ремонтировать машины Mercedes. Учитывая, что у нас есть братья в Белоруссии и Казахстане, оттуда можно брать ПО, если возникнет подобная необходимость», — говорит он.

Вячеслав Жигалов считает, что есть другой способ решения проблемы — универсальные программные средства, которые поставляют производители сервисного диагностического оборудования, например компания Bosch.

«Со временем будут появляться такие неоригинальные программы, которыми можно будет какие-то вопросы решить. Но у них очень ограниченный функционал», — отметил Жигалов.

Он добавил, что единственная проблема — такое ПО обычно появляется по истечении гарантийного периода машины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Могут ли машины Mercedes-Benz исчезнуть с российского рынка

Игорь Коровкин уверен, что спрос на Mercedes-Benz на вторичном рынке однозначно упадет. Люди, у которых уже есть эти машины, не смогут их перепродать.

«Да, люди, у которых уже есть Mercedes, пока могут только в сарай их поставить. Без ПО нельзя», — говорит он.

По мнению Вячеслава Жигалова, до полного отказа от автомобилей этой марки не дойдет, вопрос так или иначе решится. Но на это нужны будут время и деньги. Кроме того, автовладельцы по российскому законодательству могут отказаться от уже купленных машин. Но они этого не делают.

«Отказаться от автомобиля владельцы могут, есть закон „О защите прав потребителей“. К сожалению, производитель действительно бросил на произвол судьбы своих клиентов. Но сейчас ситуация не носит взрывоопасного характера исключительно потому, что наши клиенты все-таки понимают причины этих проблем», — говорит Жигалов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К тому же, по его словам, дилеры делают все возможное, чтобы помочь решать возникающие проблемы.

Однако постепенно автомобили этой марки все-таки будут исчезать с российских дорог, говорит Жигалов. Поскольку поставки новых машин в Россию практически прекращены, а программное обеспечение больше не доступно, произойдет постепенное старение автопарка, закончатся гарантийные периоды, следовательно, будут перепродажи, эти машины будут дешеветь, говорит он.

«Будет постепенное вымывание их с рынка. А их место займут те производители, которые присутствуют в полном смысле слова на нашем рынке, то есть поддерживают гарантию, дилерскую сеть и выполняют требования российского законодательства», — уточнил Жигалов.

Он добавил, что речь идет в основном о китайских машинах и отечественных автомобильных брендах, которые уже активно занимают освободившуюся производственную нишу.

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